Forio, nuove location per “7 km di tramonto”

Il successo registrato lo scorso anno e in primavera dalla iniziativa “7 km di tramonto” ha indotto l’Amministrazione comunale di Forio a “stabilizzare” il progetto realizzandolo ogni anno da giugno ad ottobre e ad individuare ulteriori location. La decisione è stata formalizzata con la delibera di Giunta che fornisce anche indirizzi ai responsabili dei Settori competenti. In premessa si ribadisce «che è fondamentale per l’Amministrazione Comunale promuovere il turismo e migliorare l’offerta turistica per contribuire ad aumentare le presenze e a far sì che tutto l’indotto economico isolano e foriano ne tragga benefici» e che «è intenzione dell’Amministrazione valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale nonché rappresentativo della identità locale».

La Giunta evidenzia che in quest’ottica «si punta ad ideare e creare iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico nonché per la trasmissione e la promozione delle tradizioni locali; che si intende realizzare eventi che promuovono location di particolare interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico». Di qui la decisione di «realizzare, da giugno ad ottobre di ogni anno, il progetto denominato”7 Km di Tramonto” anche attraverso ulteriori concessioni demaniali o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico e previo versamento dei dovuti rispettivi canoni».

Il progetto, prosegue la delibera, «è rivolto a residenti e turisti di tutte le età ed è inoltre finalizzato a rafforzare il senso di appartenenza dei residenti, la consapevolezza di possedere un patrimonio unico e non riproducibile». Per la realizzazione verranno ovviamente coinvolti gli operatori delle zone interessate: «L’idea progettuale prevede di individuare sul territorio comunale le location per l’happening serale, da tenersi quotidianamente 1ora e mezza prima del tramonto e 1 ora e mezza dopo il tramonto, da giugno ad ottobre di ogni anno, con un progetto di futuro coinvolgimento di tutte le attività di ristorazione interessate che ,nell’ora coincidente con quella del tramonto, possano far ascoltare una musica particolare, un suono condiviso abbinato alla meraviglia di un tramonto che solo a Forio si può ammirare».

ACCOGLIENZA MUSICO-CULTURALE

La delibera detta già una serie di prescrizioni agli operatori che intenderanno aderire. In particolare, al momento del tramonto dovranno diffondere «una musica particolare individuata da questa Amministrazione», ovvero la canzone del tenore Andrea Bocelli “Con te partirò”. Inoltre saranno tenuti «ad allestire il suolo pubblico occupato con pouf di colore arancione come il tramonto e ad installare la scritta ben visibile “I love Forio” nonché al ripristino dello stato dei luoghi quotidianamente al termine dell’happening». La Giunta presieduta da Stani Verde richiama proprio il «notevole successo dell’iniziativa sia lo scorso anno che nella primavera di quest’anno nonché il progetto di sviluppo futuro». Un progetto di alta valenza turistica «sotto il profilo in particolare dell’accoglienza musico-culturale al tramonto».

Per la realizzazione l’Associazione di Promozione Sociale che ha già curato l’evento, «ha concesso a titolo non oneroso al Comune di Forio l’utilizzo della denominazione dell’iniziativa e l’utilizzo del relativo logo». La Giunta ha quindi provveduto ad individuare «le location di particolare interesse naturalistico e paesaggistico che potranno essere oggetto di istanze di concessioni demaniali o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico nell’ambito del progetto».

L’Amministrazione ha scelto: Piazzale Soccorso, c.d. “La Rotonda” in zona San Francesco di Paola/Fortino, Piazzale Pietre Rosse, il Molo di sottoflutto, l’area retrostante il Molo Borbonico lato sud e contigua piazzola. Ma ha anche demandato al responsabile del V Settore competente al Demanio arch. Giampiero Lamonica l’individuazione di ulteriori location idonee. Per quanto riguarda l’estate 2024, vista l’urgenza, è stato affidato alla responsabile del X Settore dott.ssa Francesca Iacono il compito di predisporre l’elenco degli istanti «con il criterio temporale di ricezione al protocollo, seguendo l’ordine delle location».

