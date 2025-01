Forio, nuove aree di sosta e revisione delle tariffe per il 2025. La Giunta delibera sulle “strisce blu”

Proprio all’antivigilia di Natale, il 23 dicembre scorso, la Giunta di Forio ha approvato una delibera cruciale per la gestione della mobilità urbana. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata da Stani Verde è migliorare l’organizzazione delle aree di sosta a pagamento per il 2025, attraverso l’individuazione di nuove zone e l’aggiornamento delle tariffe.

La delibera, approvata all’unanimità e immediatamente esecutiva, rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del Comune per ottimizzare la fruizione degli spazi pubblici e rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze di residenti, turisti e attività locali.

Proprio alla luce di tale intendimento e delle modifiche da apportare, lo scorso anno si era deciso di revocare la gara indetta dalla precedente Amministrazione per l’affidamento della gestione del servizio.

Le principali novità riguardano sia l’istituzione di nuove aree di parcheggio che la revisione delle tariffe.

Tra le nuove zone individuate da destinare alle “strisce blu” figurano: Parcheggio scoperto del Rione Umberto I – disponibile con tariffe orarie e opzioni di abbonamento quadrimestrale per i residenti del rione; Rotonda Aiemita – area sempre accessibile al costo di 1,50 euro all’ora; Piazza San Vito e vie limitrofe – attive nei periodi meno turistici (01/10-31/05) e dopo le ore 20 per il resto dell’anno; Piazza Maltese Zona Centrale- area con accesso limitato.

E veniamo alla revisione delle tariffe. Tariffa oraria uniforme: fissata a 1,50 euro all’ora in tutte le aree, garantendo chiarezza e semplicità agli utenti. Abbonamenti per residenti: un’opzione annuale di 40 euro, valida in specifiche zone, esclusa l’area mercato e altre strade centrali. Abbonamenti giornalieri e quadrimestrali: ideati per rispondere alle esigenze di chi necessita di un uso continuativo dei parcheggi, a partire da 10 euro per la formula giornaliera.

La Giunta ha anche fornito linee guida sugli aspetti operativi. Le aree di parcheggio saranno gestite dalla Polizia Municipale, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre saranno installati nuovi parcometri per semplificare il pagamento, garantendo un servizio tecnologicamente avanzato e accessibile a tutti.

Le tariffe non si applicano in aree sensibili come la zona mercato e altre strade centrali, per evitare disagi eccessivi ai residenti. Per quanto riguarda i residenti del Rione Umberto I, sarà disponibile un sistema di posti assegnati con un costo mensile agevolato.

Diversi gli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissa e che comporteranno benefici per l’utenza. Il nuovo piano parcheggi infatti si propone di: migliorare la mobilità urbana: ottimizzando la distribuzione dei veicoli nelle diverse zone del Comune; sostenere il turismo, garantendo maggiore disponibilità di parcheggi nelle aree strategiche, soprattutto nei periodi di alta stagione; incentivare il rispetto delle regole di sosta attraverso una segnaletica chiara e una gestione efficace delle aree.

Questo aggiornamento rappresenta solo un tassello di un piano più ampio per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio che l’Amministrazione ha in animo di realizzare nel futuro. La Giunta nella delibera ha infatti sottolineato l’importanza di monitorare costantemente l’efficacia delle misure adottate, riservandosi la possibilità di ulteriori interventi correttivi o migliorativi.