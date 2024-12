Forio, nel 2019 oltre 4 milioni evasi tra Imu e Tasi. Approvati gli avvisi

Il Comune di Forio fa il punto sull’evasione dei tributi, nel caso specifico Imu e Tasi riferiti all’annualità 2019. La responsabile del X Settore Servizio Tributi, Attività Commerciali e produttive, Suap dott.ssa Francesca Iacono ha infatti preso atto e approvato gli elenchi degli avvisi di accertamento esecutivi per omesso o parziale versamento. Una somma cospicua. Nella determina la Iacono evidenzia «che l’Ente, nell’ambito delle proprie competenze in materia di fiscalità locale, si pone costantemente l’obiettivo di una complessiva ricognizione e verifica ai fini dei tributi locali».

Una attività accertativa che rientra «nell’alveo dell’azione di contrasto all’evasione fiscale al fine di conseguire un duplice obiettivo quale l’emersione alla luce della legalità delle situazioni irregolari e l’ampliamento della platea contributiva consentendo, ove possibile e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, di alleggerire la pressione fiscale».

La determina richiama anche il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio comunale a settembre scorso.

La responsabile del X Settore ha quindi provveduto a quantizzare le somme relative alla sorta capitale, a sanzioni, a interessi e spese di notifica sugli appositi capitoli di bilancio.

Ebbene, «dall’esame dei dati, nell’anno 2024 ovvero alla data di adozione del presente provvedimento, dagli incroci con le banche dati e dei versamenti effettuati è stato accertato l’omesso/parziale/irregolare versamento da parte di diversi contribuenti per l’anno d’imposta 2019 riferito ad IMU e TASI».

L’Ufficio Tributi ha provveduto ad elaborare 1.284 avvisi di accertamento esecutivi per l’Imu e 1.182 la Tasi.

L’importo complessivo dell’evasione Imu per il 2019 ammonta a 3.772.052 euro; per la sola imposta a 2.790.820,29, ma vanno aggiunti interessi, sanzioni e spese. Per la Tasi la cifra è considerevolmente più bassa: 445.539 euro complessivi, di cui 321.048,06 per la sola imposta. Approvati gli elenchi, si dovrà attendere la conclusione della procedura esecutiva per introitare gli oltre 4 milioni di euro.