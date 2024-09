Forio, mutuo per l’acquisto del compendio immobiliare

Va al suo posto anche l’ultimo tassello e il Comune di Forio potrà acquistare il compendio immobiliare ubicato a San Vito, da destinare a parcheggio e a Scuola dell’Infanzia. Una iniziativa varata lo scorso anno dall’Amministrazione per reperire aree ed edifici da destinare a strutture per la comunità. In questo caso dopo la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse e la trasmissione e valutazione delle istanze, si è deciso per l’acquisto del compendio immobiliare alla via Chiena, costituito da un vecchio fabbricato su due livelli ed una corte di circa 1.500 mq. Sulla base della perizia estimativa il prezzo concordato con i proprietari ammonta a 650.000 euro. Dopo l’avallo del Consiglio comunale e l’approvazione dello schema di contratto preliminare da parte della Giunta, restava da perfezionare il passaggio “essenziale”, ovvero reperire le risorse necessarie a finanziare l’operazione mediante la contrazione di un mutuo di 712.450 euro con la Cassa Depositi e Prestiti, che copre anche le altre spese. Ora il responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia ha avviato le attività per la formazione del contratto di prestito.