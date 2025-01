Forio, il distributore di carburanti sospeso ricorre al Tar

Il Comune di Forio in autunno aveva adottato una ordinanza di sospensione dell’attività nei confronti di un distributore di carburanti a causa del mancato rinnovo del certificato antincendio. Sta di fatto che gli interessati hanno presentato ricorso al Tar e ora l’Ente ha dovuto nominare un legale per la costituzione in giudizio e difesa.

Nel provvedimento la responsabile del X Settore e del SUAP dott.ssa Francesca Iacono richiamava la nota della Polizia Municipale del 15 ottobre relativa al verbale di accertamento presso il distributore “Piscopo” che evidenziava la violazione amministrativa e sollecitava l’applicazione urgente della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. Qualche giorno prima, il 9 ottobre, era stata trasmessa al Comune anche la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli relativa alla “Visita tecnica di prevenzione incendi per esposto”. La nota riportava che «attualmente il certificato di Prevenzione Incendi non risulta rinnovato e quindi il distributore di carburante è privo di attestato di rinnovo periodico conformità antincendio previsto dall’art. 5 del DPR 151/2011. All’atto del sopralluogo è emerso altresì che sono state apportate alcune modifiche riguardanti la sostituzione di alcuni erogatori e il cambio della ragione sociale, senza aver ottemperato a quanto previsto dal D.M. 07 agosto 2012, a tutt’oggi agli atti del Comando non risulta presentata alcuna istanza per la regolarizzazione della pratica prevenzione incendi».

Il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio della nuova attività il 6 giugno 2023, prorogata «per centottanta giorni in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale per il collaudo» il 1 febbraio 2024.

L’ordinanza adottata per motivi di sicurezza disponeva «di provvedere ad horas alla sospensione dell’attività di distribuzione carburanti in impianti stradali».

Ebbene, a dicembre è stato trasmesso il ricorso promosso dalle società “Forio Distribuzioni Carburanti” e “Piscopo Distribuzione Carburanti di Piscopo Giuseppe & C” «per l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività del Comune di Forio n. 247 del 16.10.2024, del presupposto verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale del Comune di Forio n. 42 del 14/10/2024 nonché di ogni atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, con riserva di motivi aggiunti».

La responsabile del X Settore ha richiesto al Servizio Contenzioso di attivarsi per la costituzione in giudizio del Comune e il conferimento del relativo incarico legale. La responsabile del Contenzioso dott.ssa Elisabetta Colella ha prontamente provveduto, a tutela degli interessi dell’Ente. L’incarico è stato conferito all’avv. Giovannangelo Patalano, con studio in Forio per l’importo di 1.500 euro oltre Iva, Cpa e spese.