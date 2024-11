Forio, c’è un’offerta per il servizio di mensa scolastica! Terzo tentativo a buon fine dopo due gare andate deserte

Il Comune di Forio ce l’ha fatta! Al terzo tentativo ha ricevuto un’offerta per la mensa scolastica. La decisione di istituire la refezione scolastica per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo Forio 1 era stata adottata per tempo, ma per ben due volte le gare indette dal rup dott.ssa Filomena Schioppa, responsabile del IX Settore, erano andate deserte. Le imprese evidentemente non ritenevano vantaggiose le condizioni. L’importo presunto complessivo della concessione per i due anni scolastici è stato stimato in 1.511.520 euro. Dopo la prima procedura “fallita”, nonostante inizialmente fossero pervenute tre manifestazioni di interesse ritenute idonee, era stata decisa una modifica al capitolato d’appalto con relativa proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Considerando la «complessità della gara e in particolar modo l’esigenza di trovare un centro cottura quanto più vicini possibile alla sede scolastica e le difficoltà riscontrate dagli operatori economici invitati».

Una modifica tesa ad incentivare le ditte: «I pasti dovranno essere forniti a scelta dell’Operatore economico offerente, in monoporzioni o multi porzione, da scodellare presso i vari istituti scolastici, in apposita area individuata da parte dell’Istruzione scolastica ed adibita ad “Area Scodellamento”, nel rispetto della normativa Igienico Sanitaria, da parte dell’aggiudicatario con propria attrezzatura. Si precisa, inoltre, che la preparazione, il confezionamento e la consegna di pasti monoporzione riguardano anche in modo particolare le diete speciali ed eventuali pasti in bianco». Sta di fatto che anche dopo questa iniziativa, non erano pervenute offerte.

Il Comune ha però deciso di riprovarci e la Schioppa ha così di recente approvato e pubblicato nuova lettera di invito alla procedura di gara in uno al capitolato già approvato rivolta alle tre ditte che originariamente si erano dichiarate interessate. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 10.00 del 20 novembre, «stante l’urgenza di provvedere». Essendo ormai l’anno scolastico in corso già iniziato da un bel po’. E questa volta, quando alla scadenza del termine il rup ha provveduto ad accedere alla piattaforma telematica TuttoGare, ha potuto finalmente “sorridere”. La ditta “G.L.M. Ristorazione” di Castellammare di Stabia (appunto una delle tre “interessate”) ha presentato la propria offerta.

Non resta che vagliarla, per poter finalmente appaltare il servizio. E dunque la Schioppa ha provveduto a tambur battente a nominare la commissione di gara: presidente l’ing. Luca De Girolamo, componenti il dott. Francesco Schiano di Coscia e la dott.ssa Federica Verde. Trattandosi di commissione tutta “interna”, non c’è alcuna spesa extra per compensi. Ma l’aspetto fondamentale è che la determinazione a non arrendersi ha dato i frutti sperati e finalmente a breve si potrà fornire il servizio agli alunni dell’Istituto Comprensivo Forio 1.