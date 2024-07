Forio, aree private per le compostiere di comunità. Per chi aderirà al progetto previsto uno “sconto” sulla Tari

Sta per concretizzarsi l’installazione di compostiere sul territorio di Forio, in aree private. Un vecchio progetto partito anni fa, finanziato dalla Regione Campania per incrementare la raccolta differenziata ed implementare e sviluppare il compostaggio di comunità. Il Comune di Forio era stato individuato tra i soggetti attuatori e nel 2019 era stato deciso di ubicare in via provvisoria le cinque compostiere di prossimità nel parcheggio di via Casale adiacente il Palazzetto dello Sport. Sta di fatto che l’iter aveva subito un certo rallentamento. All’epoca l’Ente amministrato da Del Deo era stato invitato dalla Regione a prendere accordi con la “Montalbano Recycling” per l’attuazione, ma solo nel 2021 dava seguito alla richiesta.

Solo successivamente alla Convenzione attuativa tra Regione Campania, CONAI, Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Na-CE e Comune, a Forio venivano destinati 4 automezzi,8 casse scarrabil,5 compostiere da 80 t/anno,5 moduli prefabbricati per alloggiamento e protezione dell’impianto di compostaggio,13 unità operative,20 autisti. Per imprimere un’accelerazione a maggio scorso la Giunta ha approvato una delibera di indirizzi che tra l’altro prevede: «L’installazione delle compostiere di comunità non potrà essere sufficiente nell’immediato a gestire l’intera quantità di rifiuto organico prodotto sul territorio, che le stesse potranno essere implementate, insieme al compostaggio domestico; che mediante apposito regolamento comunale si potranno prevedere ulteriori forme di risparmio per l’utenza finale tramite la riduzione Tari o Tariffa Puntuale verso coloro che intenderanno aderire alle pratiche di recupero della frazione organica».

In assenza di aree pubbliche ove installare le compostiere, «si rende necessario individuare aree private per la collocazione degli stessi, prevedendo forme di ristoro finanziario a copertura delle spese di gestione e di manutenzione»; da reperire mediante manifestazione di interesse. Dando attuazione alla delibera, il responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, N.U. Francesco Schiano Di Coscia ha indetto la procedura approvando l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e gli atti allegati. Da ribadire che per chi metterà a disposizione l’area è previsto un risparmio sulla Tari. Un incentivo per poter realizzare il progetto.