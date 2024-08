Forio, approvato il D.I.P. per la scuola temporanea a Panza. Intervento inserito nel Piano per la Ricostruzione post sisma

Decisivo passo avanti per la realizzazione di una scuola “temporanea” a Panza, in attesa che vengano completati gli interventi di adeguamento sismico dei plessi esistenti. La Giunta di Forio ha infatti approvato il Documento di indirizzo alla progettazione relativo al Progetto “Lavori di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza”. Un intervento richiamato tra quelli di ricostruzione post sisma nella Ordinanza Speciale n. 3/2023 di Legnini.

Per la effettiva realizzazione il Comune ha dovuto procedere all’acquisto di un fondo per allocare la struttura che in futuro potrà essere adibita a servizi per la comunità una volta cessata l’“emergenza scuola”. Pertanto a marzo 2023 l’Ente aveva chiesto al Commissario Sisma Ischia di poter stralciare l’intervento dei moduli definitivi dall’ordinanza speciale «rimandando l’ammissione a finanziamento dello stesso ad ulteriore provvedimento – a causa del protrarsi delle procedure di acquisizione, tramite cessione volontaria, dell’area in località Panza, ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione territoriale, rispetto a quella precedentemente individuata, in località Baiola». Area che ricade in area ATSn.51 del PUC, ovvero Ambito di Trasformazione per servizi. La stessa Ordinanza Speciale del resto dava atto che sisarebbe proceduto, con successivo provvedimento, all’inserimento dell’intervento e relativo finanziamento.

Originariamente, come in diversi altri casi, era stata individuata quale soggetto attuatore l’Agenzia del Demanio, ma il Comune ha chiesto ed ottenuto da Legnini di potersi sostituire nell’attuazione dell’intervento, «in quanto ciò avrebbe reso evidentemente più efficace la azione di coordinamento degli interventi in parola meglio rispondendo, tale soluzione, alle esigenze dell’ente territoriale più direttamente coinvolto nelle dinamiche di cui trattasi, assicurando al contempo un significativo snellimento procedurale e decisionale». Nel frattempo sono state completate le procedure di acquisto del terreno per il costo di 550.000 euro finanziato da un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il D.I.P. del modulo “definitivo provvisoriamente adibito ad uso scolastico” è stato redatto dall’arch. Antonio Oliviero e successivamente revisionato in base alle osservazioni e integrazioni emerse in sede di tavolo tecnico attivato dalla Struttura Commissariale. Di recente è arrivato l’okay di Legnini, che ha dato via libera al Comune «a procedere con gli adempienti di competenza, finalizzati alla realizzazione dell’opera, nelle more dell’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento». Il quadro economico dell’intervento ammonta a 2.904.024 euro, di cui 2.200.000 per i lavori, interamente finanziati in base al Piano delle Opere Pubbliche per la Ricostruzione post sisma. Con l’approvazione del D.I.P. la Giunta ha contestualmente nominato rup l’arch. Nicola Regine.