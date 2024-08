Forio, aggiudicata la gara per la regimentazione delle acque reflue

Dopo l’annullamento della prima procedura per violazione del Codice degli Appalti, il Comune di Forio ha finalmente aggiudicato la gara per appaltare i lavori di regimentazione delle acque reflue in varie zone del territorio comunale. Un progetto finanziato dalle risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori che prevede un importo complessivo di 1.012.918 euro, di cui 704.523,48 per i lavori. Gli interventi prevedono la realizzazione di due fognature nere a servizio delle strade via Costa e Traversa Tommaso Cigliano.

Superati gli “inciampi” iniziali, il rup ing. Luca De Girolamo aveva proceduto alla preventiva pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse finalizzato a individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Sei le ditte individuate e invitate alla procedura esperita mediante la piattaforma “TuttoGare” secondo il criterio del minor prezzo sull’importo base di 704.523,48 euro.

Entro il termine dl 22 giugno, sono pervenute solo cinque offerte, da: “Rh Builder” con sede in Carinaro (CE); “Consorzio Stabile Grade S.C.A.R.L.”, con sede in Torino; “GierreSrl Impianti Tecnologici e Servizi”, con sede in Casapesenna(CE); “Environmental Technologies International(Etica)” con sede in Assemini(CA); “Tecno Futura Costruzioni” con sede in Marano di Napoli. Tutte ammesse.

In sede di valutazione delle offerte due sono risultate anomale. A conclusione dell’iter è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria alla “Tecno Futura Costruzioni” per l’importo contrattuale, al netto del ribasso del 26,263%, di 503.084,46 euro oltre oneri della sicurezza ed oltre Iva. Verificati positivamente i requisiti, De Girolamo ha ufficializzato l’aggiudicazione dei lavori all’impresa di Marano di Napoli. Dal quadro economico rimodulato emergono economie di gara per 197.809 euro.