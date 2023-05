Forio, A.A.A. presidenti di seggio cercasi

Lavoro extra per l’ufficio elettorale di Forio in questo venerdì prima del voto. L’aria che si respira a Forio, il livello di pressione e minaccia che, in qualche modo si vive nel paese, sta avendo ripercussioni anche sulla formazione dei seggi elettorali. I 17 seggi che ospiteranno le operazioni di voto del popolo di Forio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, infatti, ad ora, non sono tutti completi.

C’è un moria di presidenti. Sono almeno una mezza dozzina i nominati (anche della terraferma) che hanno rinunciato alla nomina per “motivi personali”. Inoltre, sempre per gli uffici di Via Genovino, si è creato il problema anche della presenza di scrutatori alla prima esperienza e che non garantirebbero quel minimo di qualità che viene richiesto dai doveri d’ufficio.

Alla base del problema ci sono due fattori: il primo è legato alla tensione del momento, il secondo, invece, al compenso basto previsto anche in considerazione delle potenziali rogne che ne potrebbero venire fuori. Attualmente si cercano tra i 5 e i 6 sostituti.