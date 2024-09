Follie da Beverello: «E’ un porto temporaneo»

Michelangelo Messina, direttore dell’Ischia Film Festival, ha vissuto anche lui una esperienza “folle” al Molo Beverello e l’ha raccontata in un post sin troppo eloquente: «“È un porto temporaneo.” (sappiatelo). Questa è stata la risposta dell’Infopoint della Regione Campania nel porto di Napoli agli imbarchi degli aliscafi, dopo aver inutilmente sollevato la questione sia alla biglietteria SNAV sia alle autorità portuali presenti. Sul cartellone informativo degli orari non era indicata la partenza delle 13:55 della SNAV per Casamicciola. Arrivato al porto alle 13:15, ho controllato il tabellone e la corsa delle 13:55 non compariva: gli orari partivano direttamente dalle 14:00 con l’aliscafo per Capri.

Alla mia richiesta di chiarimenti, l’impiegato ha cercato con arroganza di giustificare l’assenza dell’informazione sostenendo, in modo insistente, che il tabellone non si aggiorna con le partenze del fine settimana, ma solo con quelle giornaliere, e che comunque quello è un porto “temporaneo”, ma lei non lo sa? Continuando “Nel nuovo porto, appena inaugurato, ci sarà un tabellone aggiornato con tutti gli orari e i ritardi”, come se questa fosse una spiegazione accettabile. Secondo loro, dovrei già saperlo, e sarebbe normale che un turista, ignaro della situazione, debba prevedere queste “giustificazioni” se perde un aliscafo o deve cambiare biglietto per una corsa diversa. Arroganza e cattiva comunicazione: siamo messi male, molto male. Benvenuti a Napoli, terra del sole, della pizza, del mandolino e dei porti “temporanei”».