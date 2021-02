Follia Ischia. Anarchia traffico tra Castagna e Ferrandino

- Advertisement -

Quello che da giorni si vive sull’asse Ischia-Casamicciola è al dimostrazione, plastica, di quanto sia folle la gestione del territorio da parte dei sindaci di Ischia e Casamicciola.

Sembra che il nostro sia un accanimento contro Enzo Ferrandino ma è impossibile, non evidenziare, i due disastri lasciati crescere, senza nessun intervento, sul territorio. Può un sindaco evitare di intervenire e programmare la viabilità sul proprio territorio in maniera intelligente? Quanto e cosa dobbiamo attendere prima che Enzo firmi un decreto di revoca contro il Comandante Boccanfuso e decida di affidare il comando vigili a figure più adatte al ruolo e con un maggiore senso di responsabilità verso il territorio?

Viviamo in un inferno perché dal Comune non si sono preoccupati di organizzare i lavori. Eppure potevano chiedere a Dionigi Gaudioso, il sindaco di Barano, se gli passava il tutorial su come fare.

I lavori in corso su Via Baldassarre Cossa sono una follia se realizzati in orario diurno. Una follia organizzativa che poteva essere prevista, organizzata e mediata. Nel frattempo, da questa mattina, il traffico da e per il comune di Ischia è paralizzato. Oltre alla strada principale si sono bloccate sia Via Quercia sia Via Cretaio.

Tempi lunghi, file e disagi che pesano su tutti.

«Questa scelte – ci hanno detto i trasportatori di New Atec – ci mettono in difficoltà e creano disagi. Dopo aver dovuto sopportare i disagi dei lavori al porto di Ischia, del limite dei 35quintali e dello spostamento delle corse a Casamicciola, da giorni viviamo giorni folli. Speriamo qualcuno intervenga quanto prima”

Condividiamo, come già detto, il commento di un nostro lettore: «Lavori che bisognerebbe farli di notte, Solo ad ischia si fanno di giorno bloccando la strada principale che collega Ischia a Casamicciola. Ma un po’ di vergogna la provate? Nun è cosa vost. Arritiratevi!»

Peppino Mazzella, decano dei giornalisti ischitani, invece, amplia il discorso: «Ma quante diverse e contrastanti “autorità di governo” intervengono sull’isola d’Ischia? Sei comuni, Città Metropolitana, Cisi Autorità di Bacino, Area Marina, Regione, Stato ma come si può governare un territorio-isola con 64 mila abitanti, 3mila imprese, 65mila autoveicoli, 10 mila studenti? Fila di 20 minuti sulla ex statale 270 oggi”