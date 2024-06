Fiba: «Sulle spiagge di Ischia più ambulanti che turisti!»

Ci risiamo. Con l’inizio della stagione estiva, sia pure ancora “a singhiozzo” causa il meteo non del tutto favorevole, torna d’attualità il fenomeno dei venditori ambulanti sulle spiagge, a quanto pare in particolare nel comune di Ischia. Ambulanti che oltre a praticare una concorrenza sleale ai commercianti in quanto totalmente abusivi, creano disturbo ai bagnanti. Ancora una volta, come già lo scorso anno, a lanciare l’allarme è Fiba Confesercenti con il presidente Giuseppe La Franca. L’associazione di categoria dei balneari (già alle prese con il problema delle concessioni demaniali marittime) dunque sollecita nuovamente il Comando della Polizia Locale «a provvedere ai dovuti controlli anti ambulantato sulle spiagge di Ischia». Fiba rileva la presenza di «troppi venditori di calzini, di pakistani e indiani che vendono collanine». E «causa il tempo incerto ci sono più venditori ambulanti che turisti». Il che ovviamente dà luogo a un vero e proprio “assalto” ai pochi bagnanti presenti.

L’associazione dei balneari conclude: «Le spiagge di Ischia sono invasi da ambulanti, ma è possibile che non si trovino due agenti di Polizia Locale per eseguire i dovuti controlli?». “Bella” domanda. Il problema si ripropone ad ogni stagione estiva e sembrerebbe dunque insolubile. Invece le soluzioni esistono ma a Ischia, a differenza di altre località, sembra che il Comune sia troppo “lento” ad attivarsi. Ricordiamo che nel 2018, ai tempi del primo governo Conte, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini varò l’operazione “Spiagge sicure” che introduceva l’applicazione del Daspo urbano anche agli ambulanti abusivi. Per questo progetto vennero inoltre stanziati fondi per implementare i controlli di cui ha beneficiato anche lo stesso Comune di Ischia, prevedendo l’installazione di telecamere sulle spiagge. Ma se oggi, a giugno del 2024, la Fiba denuncia sempre lo stesso problema, significa che qualcosa non ha funzionato a dovere…