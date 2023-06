Ferro, Sacchetti e Molin per la 38a vacanza basket con Covino

La storia della pallacanestro ischitana si intreccia quella nazionale. Maurizio Ferro, Meo Sacchetti e Lele Molin sono tre di quei nomi che hanno fatto grande la nostra pallacanestro e che questa estata, dal 19 giugno al 24 luglio, saranno i protagonisti della 38° Vacanza Basket del Maestro Cesare Covino che, quest’anno, torna a vestire i colori biancorossi del Forio Basket 1977.

La formula “Sport, Divertimento, Beneficenza e Solidarietà pro TRAME AFRICANE Onlus” viene confermata e, siamo sicuri, che il playground del Balsofiore diventerà “parquet” d’eccezione.

La vacanza basket è divisa in tre periodi.

Il Primo Periodo, da lunedì 19 a venerdì 23 giugno durerà per 5 giorni continuativi di basket e minibasket sul campo e nella palestra Balsofiore di Forio con turni dalle 17.30 alle 20 a seconda del numero dei partecipanti divisi per gruppi di età.

Il Minibasket m/f dai 6 ai 13 anni: avrà come istruttore il maestro Cesare Covino; il basket under 14/15/17 sarà curato da Coach MAURIZIO FERRO

Il contributo di 25 euro comprende: assicurazione, 5 allenamenti dal lunedì al venerdì, medaglia per impegno e merito, pizza e bibita da consumarsi tutti insieme sul campo alle ore 20 di venerdì 23 dopo l’allenamento.

Il Secondo Periodo, da mercoledì 5 a venerdì 7 luglio, durerà, invece, 3 giorni. Sempre con basket e minibasket e sarà presente il coach MEO SACCHETTI.

Il contributo di 15 euro comprende: assicurazione, 3 allenamenti dal mercoledì al venerdì, medaglia per impegno e merito, pizza e bibita da consumarsi tutti insieme sul campo alle ore 20 di venerdì dopo l’allenamento.

Il terzo e ultimo periodo, da lunedì 10 a venerdì 14 luglio, 5 giorni continuativi di basket e minibasket sul Campo e palestra Balsofiore dalle 17,30 alle 20 vedrà la partecipazione di Coach LELE MOLIN.

Il contributo di 25 euro comprende: assicurazione, 5 allenamenti dal lunedì al venerdì, medaglia per impegno e merito – pizza e bibita da consumarsi tutti insieme sul campo alle ore 20 di venerdì 14 dopo l’allenamento.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare coach Tonino Pone al 3355277972 e il maestro Cesare Covino al 360520908.