Fasano solido e vincente: Agovino soddisfatto dopo il 2-0 sull’Ischia, elogio alla squadra e focus sulla difesa

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ischia, il tecnico del Città di Fasano, Massimo Agovino, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo disputato un’altra grande partita, rischiando pochissimo. Ho visto una squadra brillante sin dal primo minuto, compatta e determinata, che sta continuando a crescere con la stessa forza e consapevolezza delle ultime settimane.”

La gara è stata sbloccata da una giocata di classe e furbizia di Vincenzo Corvino, che ha sfruttato con tempismo il minimo spazio concesso dalla difesa avversaria. Il raddoppio è nato da un’azione ben orchestrata: Tangorre ha rilanciato perfettamente, Marsico ha gestito con intelligenza il pallone e ancora Corvino ha chiuso l’azione con freddezza, mettendo il sigillo sulla vittoria.

Parlando dell’importanza di Corvino, il mister ha ribadito quanto sia un valore aggiunto per la squadra: “Ormai rischio di ripetermi, ma Corvino è un giocatore di straordinaria importanza per noi, sia tecnicamente che a livello carismatico. Sposta gli equilibri, e questo è un dato di fatto. Ha già segnato due gol decisivi, ma oltre alle sue giocate voglio evidenziare il lavoro dell’intera squadra. Anche sul 2-0, quando mancavano pochi minuti alla fine, ho visto un gruppo che lottava su ogni pallone. Questo è ciò che mi rende più felice: una squadra con grandi qualità morali, compatta e determinata. Faccio i complimenti al direttore, perché abbiamo una rosa forte e non capisco come qualcuno potesse dubitarne. I ragazzi stanno dimostrando il loro valore con i fatti.”

Uno degli aspetti più positivi di questo Fasano è la solidità difensiva, con la squadra che vanta la terza miglior difesa del girone. Su questo punto, Agovino ha espresso la sua ambizione: “Sono stato chiaro con i ragazzi: le squadre solide sono quelle che subiscono pochi gol. Stavolta non volevo assolutamente concedere reti, perché vogliamo migliorare ancora. Non mi basta sapere che siamo tra le migliori difese, voglio che arriviamo alla fine con il miglior reparto arretrato del girone. È un obiettivo da perseguire con umiltà, ma anche con determinazione. Oggi sugli spalti c’era ancora più gente, e il nostro compito è trascinarli sempre di più allo stadio. Dobbiamo farlo tutti insieme.”

Il mister ha poi approfondito il tema del lavoro difensivo, elemento chiave della crescita del Fasano: “Mi fa piacere che venga sottolineato questo aspetto, perché sul reparto difensivo lavoriamo tantissimo. I difensori arrivano agli allenamenti un’ora prima degli altri per affinare i movimenti e il giovedì fanno lavoro specifico, spesso a coppie. Quando sono arrivato, ho detto subito che bisognava fermare l’emorragia di gol subiti, anche se non era un problema così grave. Ma era fondamentale ritrovare quella solidità per tirarci fuori dalle difficoltà. Abbiamo puntato su Raul e sui tre difensori centrali esperti, e i risultati si vedono. La cosa più bella è che oggi è entrato Chisa e la squadra non ha concesso nulla, dimostrando che chiunque venga chiamato in causa sa farsi trovare pronto. Anche Orida, che ha dovuto lasciare il campo per un brutto colpo, si era comportato benissimo, e spero che possa recuperare presto. Oggi ho una piacevole difficoltà nella scelta della formazione, perché tutti stanno facendo un lavoro straordinario.”

Ora il Fasano si prepara per la prossima sfida contro il Casarano, con la volontà di proseguire su questa strada.

“Speriamo di continuare così anche nella prossima partita”