Fabiola Ratano lascia l’isola. Vito Andrea Siciliano è il nuovo comandante

Si è svolta ieri mattina nella splendida location di Santa Margherita a Terra Murata la cerimonia di avvicendamento del Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida alla presenza del Direttore Marittimo della Campania – Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, delle massime Autorità civili, militari e religiose dell’isola di Procida, dei principali operatori portuali e della cittadinanza. Il Tenente di Vascello Fabiola RATANO dopo poco più di un anno intenso di Comando, lascia l’isola di Arturo per assolvere superiori incarichi presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma. Ad assumere il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida è il Tenente di Vascello Vito Andrea Siciliano, 32 anni proveniente da Ancona al primo comando.

“E’ stato un anno che definire “intenso” lo ritengo un eufemismo, mesi dense di lavoro e sacrificio, ma anche di passione, emozioni e soddisfazioni. È sotto gli occhi di tutti che Procida vive di mare, con il mare e per il mare. Ed è per questo motivo che ereditare il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida è stato una grande responsabilità, un onore, un enorme orgoglio”. Il Comandante Ratano nel corso della cerimonia ha poi ripercorso i momenti salienti del suo periodo di Comando, ricordando i successi raggiunti con l’emanazione di importanti provvedimenti amministrativi. Ha ricordato, inoltre, l’attività di vigilanza, preventiva e repressiva, lungo tutto la costa dell’isola, le operazioni di controllo del mare, rimarcando le difficoltà per la mancanza della sede operativa.

Il Tenente di Vascello Vito Andrea Siciliano, originario di Taranto si è mostrato pronto ed entusiasta ad affrontare il prestigioso incarico. “E’ con orgoglio e determinazione – ha affermato – che mi accingo ad assumere il delicato incarico di Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Procida, nella consapevolezza dell’importante ruolo che è chiamata a svolgere l’Autorità marittima su un’isola dove la vita sociale ed economica è strettamente connessa con le attività portuali e marittime in genere. All’ amministrazioni comunale alle Forze di polizia vorrei assicurare la mia personale e massima disponibilità per una costante e sinergica collaborazione”.

Le autorità presenti hanno lodato l’importante lavoro svolto dal Comandante uscente, sottolineando come il suo operato abbia rafforzato il legame tra la Capitaneria di Porto e la popolazione locale, evidenziando il suo spirito di collaborazione e la capacità di gestione anche nelle situazioni più delicate. L’evento si è concluso con il saluto formale delle autorità presenti e un applauso di incoraggiamento al nuovo Comandante Siciliano, cui è stato rivolto l’auspicio di una proficua collaborazione con l’intera comunità e con le realtà territoriali circostanti. Un in bocca al lupo, quindi, al nuovo Comandante e un sentito ringraziamento alla T.V. Fabiola Ratano per tutto ciò che ha fatto per Procida e per il golfo dei Campi Flegrei.