Esaurito il fondo per le demolizioni, Molinaro: “Questa non è democrazia ma solo odioso arbitrio!”

Sembra una “pazziella”, ma è tutto scritto su carta intestata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Se da un lato, volendo, potrebbe essere una buona notizia, leggendola meglio e provando a comprendere meglio la vicenda, il giochetto del “Fondo demolizioni opere abusive” diventa fastidioso. La Cassa Depositi e Prestiti, nel merito del Fondo Demolizioni opere abusive ha comunicato il nuovo “Esaurimento della dotazione del fondo”

“Con riferimento al Fondo demolizioni opere abusive – si legge nella comunicazione alla clientela -, di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (FDOA), si comunica l’esaurimento della dotazione di 50 milioni di euro stabilita ai sensi del predetto comma 12. Pertanto, eventuali domande di anticipazione che dovessero essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, nonché le domande per le quali, sempre alla predetta data, è ancora in corso il processo istruttorio, potranno essere oggetto di istruttoria o completamento della stessa solo a seguito della eventuale ricostituzione della dotazione del FDOA, di cui sarà data notizia mediante apposito nuovo avviso alla clientela”.

L’avvocato Molinaro, a cui abbiamo chiesto un commento su questo ennesimo stop, ha disegnato il vero confine in cui dovremmo inquadrare questa notizia.

“I politici – ci ha detto l’avvocato Molinaro – che detengono, a livello nazionale, le leve del potere, oltre ad essere colpevolmente latitanti sul versante dell’edilizia sociale, sono anche IPOCRITI e SENZA COSCIENZA. Sanno, infatti, che lo Stato non ha i soldi per abbattere tutte le costruzioni abusive, che sono tantissime nell’intero “bel paese” (basta esaminare gli ultimi dati forniti da LEGAMBIENTE per averne ulteriore conferma). Per questo dovrebbero riservare le poche risorse disponibili alle sole demolizioni degli abusi a carattere speculativo, non anche – dunque – a quelle delle case delle persone più bisognose e, peggio ancora, di quelle più vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i bambini, ecc. (e ce ne sono eccome). Questa non è democrazia ma solo odioso arbitrio!”