Enzo, Dionigi e le mancate chances | #4WD

Vi ricordate il 4WD di Pasqua in cui ho parlato del momentaccio di Enzo Ferrandino e del riepilogo delle sue mancate chanches dal 2024 al 2027, con due possibili anni senza scettro in cui, com’è noto, in politica non ti si fila più nessuno?

Di questo passo, quindi, non gli resta che piangere sulle rogne di cui si è reso protagonista da sette anni a questa parte, oppure arrivare alle soglie dei due anni sei mesi e un giorno, rompere il giocattolo e andarsi a giocare un terzo mandato senza particolare certezza dell’appoggio dei “suoi”, che dietro la calma apparente sono sempre meno.

Del resto, che l’aria in maggioranza si fosse fatta irrespirabile già da ben prima di Natale questo Ve l’ho già scritto e riscritto. E il clima è diventato ancor più arroventato dopo la nomina dell’ultimo assessore sia dopo i fatti della “Siena”, di cui la discussione giunta quasi alle mani con Paolo Ferrandino ne sarebbe la testimonianza, con tanto di accuse di ingerenze familiari fuori luogo rimarcate -a quanto pare- dall’assessore al primo cittadino. E non parliamo poi delle Terme di Ischia, dove l’ipotesi di gestione diretta da parte dell’ente o di sua partecipata pur di salvare i voti delle venti famiglie interessate è vista col fumo negli occhi un po’ da tutti, specie da chi ricorda bene i guai di quando, all’epoca di Giosi (triennio 2009/2011), si pretese che se ne occupasse Ischia Risorsa Mare (scusate la memoria lunga).

E allora, considerato che la fronda dei dissidenti aumenta e che è da un po’ che Enzo sembra soffrire la personalità e l’alta quota per lui irraggiungibile del volo del suo amico e omologo baranese, ecco che potrebbe avere il sopravvento per lui l’idea di farsi forte del rapporto con la Fortini per ottenere l’appoggio del PD e spuntarla tra due anni per mirare all’F13 del Centro Direzionale. Ma oltre a chiedersi Dionigi che ne pensa, Enzo avrà calcolato la quasi matematica sconfitta del centrosinistra campano con l’onda lunga del centrodestra nazionale e senza De Luca che, in mancanza del terzo mandato, non può più garantire neppure sé stesso?