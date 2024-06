Elezioni Europee e Tendenze per Procida. Riflessione dopo il voto

Le recenti elezioni europee hanno evidenziato un acuirsi del bipolarismo politico a livello nazionale. Lo scontro tra Giorgia Meloni e Elly Schlein ha giovato ad entrambe le leader, rafforzando le loro posizioni e, di conseguenza, i rispettivi partiti, Fratelli d’Italia (FdI) e Partito Democratico (PD). Tuttavia, questo duello ha avuto un effetto meno positivo sui piccoli partiti, che sono diventati vittime di personalismi e hanno visto ridursi la loro fetta di elettorato.

Analizzare il voto specifico dell’Isola di Procida nelle elezioni europee è complesso, soprattutto considerando la bassa affluenza alle urne. Tuttavia, alcuni dati emersi possono fornire indicazioni utili per le prossime elezioni comunali. Si prevede che voteranno circa il doppio degli elettori rispetto alle europee, offrendo così un quadro più chiaro delle dinamiche locali.

I due maggiori partiti, FdI e PD, hanno ottenuto risultati eccellenti. FdI ha superato la percentuale regionale, mentre il PD ha ampiamente oltrepassato i riferimenti numerici nazionali e regionali. Questo rafforza le leadership dei due poli, anche se a scapito degli alleati, i quali, pur ottenendo buoni risultati in termini assoluti, registrano percentuali inferiori rispetto ai dati nazionali e regionali.

Un’eccezione interessante è rappresentata dalla Lega. Nonostante a livello regionale e nel Sud Italia abbia ottenuto percentuali minime, a Procida tende ad avvicinarsi ai (seppur modesti) dati nazionali. Questo potrebbe indicare una presenza più radicata e una strategia locale più efficace rispetto ad altre aree del paese. Le elezioni europee a Procida hanno mostrato chiaramente l’influenza degli attivisti politici locali. La corsa alle preferenze ha messo in evidenza la “mano” di queste forze nelle varie formazioni politiche. Storicamente, le elezioni europee sull’isola rappresentano una “griglia di partenza” per le successive elezioni amministrative. Attualmente, la leadership comunale sembra mantenere la pole position, con la possibilità del terzo mandato che rappresenta un vantaggio significativo. Tuttavia, il competitor di centrodestra parte praticamente alla pari, dimostrandosi bene attrezzato per la competizione. La sensazione è quella di un’isola divisa a metà, dove le “azioni di disturbo” degli alleati e degli “incursori” nei vari campi potrebbero risultare determinanti.

Alla luce di queste osservazioni, è auspicabile che le divisioni politiche vengano meno di fronte ai grandi temi di interesse per l’isola. Finora, purtroppo, la demagogia e la politique politicienne hanno prevalso. Tuttavia, c’è speranza per una evoluzione della politica isolana verso una maggiore collaborazione e maturità, nell’interesse dell’isola e dei suoi abitanti.

Le elezioni europee hanno fornito indicazioni preziose per le prossime comunali a Procida. Nonostante le difficoltà e le divisioni, c’è spazio per un cambiamento positivo. Auspichiamo che le future discussioni politiche siano contraddistinte da un maggiore senso di responsabilità e collaborazione, per il bene comune dell’isola.