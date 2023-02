Efficientamento energetico del Palacasale, si parte!

Il Comune di Forio procederà ai lavori di efficientamento energetico al Palazzetto dello Sport in località Casale grazie ai fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli destinati alla «realizzazione e/o riqualificazione ed ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero, con l’obiettivo di potenziare e riqualificare i luoghi dello sport e migliorare la fruibilità degli stessi contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione sociale del territorio attraverso la promozione e la diffusione dell’attività sportiva». Il progetto esecutivo candidato e finanziato presenta un importo complessivo di 69.801,76 euro, di cui 48.971 per i lavori soggetto a ribasso.

Il rup, il dirigente del III Settore Finanziario dott. Vincenzo Rando, ha quindi proceduto speditamente all’affidamento dell’intervento e degli incarichi di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Avvalendosi in entrambi i casi della trattativa diretta sul Mepa. Per i lavori ha contrattato con la ditta “Ruggiero Salvato”, che ha offerto un importo netto di 48.481,32 euro, dunque per un totale di 49.068,97 euro.

Rando ha poi dovuto procedere ad affidare l’incarico tecnico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, avendo “incassato” la indisponibilità dei vari dirigenti dei Settori comunali, sempre troppo oberati di lavoro… Anche in questo ha richiesto tramite Mepa un’offerta all’arch. Carla Mattera con studio in Barano. Offerta ritenuta congrua e ha dunque affidato l’incarico per 3.900 euro oltre Cassa.

La spesa totale impegnata per lavori e incarico ammonta a 63.920,14 euro. Al termine della rimodulazione del quadro tecnico-economico il Comune ha conseguito economie per 597,44 euro.