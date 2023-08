Ecco i gironi! Girone A di Eccellenza per il Forio. Niente derby in Promozione: girone A per il Procida, B per il Barano

Il Real Forio è pronto a tornare in campo a fine agosto, nel weekend del 26 e del 27, per la prima gara di Coppa Italia di categoria che stapperà ufficialmente la nuova stagione. Per il Barano e il Procida invece bisognerà attendere la settimana seguente per il debutto in Coppa Campania. I campionati, di Eccellenza e Promozione, prenderanno il via il 9 e il 10 settembre. Sono queste le date segnate sui calendari delle tre squadre, che si apprestano a vivere un’altra ed emozionante annata sportiva. Ieri pomeriggio il Comitato Regionale ha decretato l’inizio simbolico con la pubblicazione dei gironi.

Il gruppo di Luigi Amato e Angelo Iervolino, protagonista in questa finestra di calciomercato con l’allestimento della rosa a suon di colpi di spessore, è stato inserito nel Girone A di Eccellenza. Un raggruppamento che vede il dominio delle compagini napoletane, spezzato dalla presenza di tre blasonati club casertani (Albanova, Castel Volturno e Real Aversa). Per i biancoverdi sarà un campionato importante e, al tempo stesso, complicato, considerati gli obiettivi prefissati e il guanto di sfida lanciato alle avversarie. Ci sono le rinnovate Afragolese e Casoria, confermata la corazzata Pompei e la retrocessa Puteolana, decisa a riprendersi la categoria superiore. Riflettori puntati anche su Mariglianese, Nola, Acerrana ed Ercolanese.

Non ci sarà, in Promozione, il derby delle isole tra il Barano e l’Isola di Procida. La formazione bianconera è stata inserita nel Girone B assieme ad altri quattordici club napoletani. Sul suolo ischitano approderanno avversari di valore: dal Frattamaggiore al Massa Lubrense, passando per Pompei Soccer, Sant’Agnello e Vico Equense. I biancorossi invece faranno parte del Girone A in un mix tra partenopee, casertane e beneventane.