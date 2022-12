Eccellenza. Real Forio: “Sorriso c’è. Ora serve la vittoria”

Al “Bellucci” di Pompei il Real Forio dovrà tutto se stesso per cambiare atteggiamento. Non è più la rotta da invertire o il tasso tecnico a servire: i biancoverdi hanno bisogno di ritrovarsi. Hanno bisogno ci capire chi sono e di resettare gli errori per avviare un girone di ritorno diverso, senza complessi, senza paure e con tanta voglia di vivere.

La società ci sta mettendo tutto, anche il Sorriso, e il gioco di parole con il nuovo acquisto è perdonato.

Nel frattempo, Mister Iervolino aveva detto che l’altro acquisto, Gualtieri, “è un giocatore importante che deve darci una mano nella parte offensiva. E’ un giocatore che ha strappo e ha qualità e viene comunque da 130 presenze in serie D, non è poco. Sotto questo punto di vista può darci anche una mano dal punto di vista mentale e dell’approccio caratteriale per alzare l’asticella della partita e questo è quello che ci aspettiamo. Allo stesso modo questo è tutto quello che stiamo facendo. Tutti questi acquisti che stiamo cercando di riportare, appunto, per aggiustare la rosa ha tanto lavoro dietro.”

Lo studio: visionate 200 partite. E poi, proprio in vista dell’ennesimo colpo di mercato ha aggiunto un dettaglio circa gli acquisti: “Dietro gli acquisti – racconta – c’è veramente un team di persone, oltre al direttore con cui analizziamo le gare, sono tutti acquisti frutto di analisi approfondite anche grazie al nostro aiuto scouting Nicola Pisani che ci aiuta a vederle. Abbiamo visto tantissime partite, abbiamo visto secondo me in questo periodo, ma senza esagerare, probabilmente per tutti gli acquisti o gli ipotetici che potevamo prendere, oltre 200 partite. E’ questo quello che ci deve dare la forza. Lo stesso Filosa che è arrivato da poco o Capone, ma tutti devono aiutarci ad alzare l’asticella. E ripeto, c’è da sperare nel fatto che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, tutti e in un certo modo, senza problemi fisici che ci attanagliano e questa è la cosa principale. Dobbiamo farlo e come ho detto ai ragazzi, dobbiamo pensare ogni partita come se noi fossimo una squadra che deve vincere il campionato. Ora non c’è più da fare il calcolo su contro chi giochi, se giochi con i primi in classifica e magari puoi accontentarti di un punto o, magari, di perdere dignitosamente. Adesso devi solo vincere tutte le partite che sono il frutto di quello che poi si semina, per poi poter raccogliere successivamente”.

E in vista di scendere in campo contro il Savoia, Iervolino non ha dubbi: ““Ora dobbiamo vincerle contro tutte – non c’è alternativa per Angelo Iervolino -, andare in campo, soprattutto con una grande forza morale e non, come abbiamo fatto mercoledì contro il Massa e provare a giocarsela contro tutti al 100% perché il nostro obiettivo è la salvezza. Alla fine è come se stessimo lottando per lo scudetto. Questo lo devono capire i ragazzi in campo e non devono buttarsi tra virgolette giù per la partita, per il gol mangiato, ma devono avere una grande forza che può venire da tutti quanti. E io invito la società, lo staff, i tifosi, la stampa ad aiutarci e a starci vicino, perché comunque siamo una squadra isolana di Eccellenza e dobbiamo tutti quanti remare affinché questa squadra resti in categoria. Noi ci mettiamo l’anima 25 ore su 24 e 7 giorni su 7 ma dobbiamo farlo tutti quanti insieme, evitando magari critiche che sono solo semplicemente frutto di un risultato e non di un percorso di lavoro”

L’annuncio: Benvenuto Ambrogio Sorriso.

Ambrogio Sorriso è stato una delle realtà più attive nell’attuale finestra di mercato invernale. Ventotto anni compiuti a marzo, Sorriso è un giocatore che, nonostante l’imponente fisico (è alto ben 196 cm), riesce ad essere molto veloce ed a superare l’uomo con grande facilità. Il nuovo attaccante biancoverde è un giocatore talentuoso, in grado di vestire i panni dell’assist man (tanti i suggerimenti vincenti forniti a compagni nel corso della sua carriera) così come di offrire ottime garanzie anche in fase realizzativa (in carriera ha messo a segno quasi cento reti). Doti confermate anche nella prima parte dell’attuale stagione, nella quale Sorriso ha realizzato cinque gol. Il neo attaccante biancoverde cresce e si mette in mostra nel settore giovanile della Juve Stabia, dove avviene il primo contatto con mister Iervolino (all’epoca vice allenatore della formazione Primavera dei gialloblù).

Le doti di Sorriso non passano inosservate anche grazie ad un ottimo Torneo di Viareggio giocato con la maglia della Juve Stabia. Ben presto per il nuovo arrivato all’ombra del Torrione si aprono le porte del mondo professionistico. A puntare su di lui è dapprima il Novara (Serie B) e poi la Pro Patria, nel 2013 – 14, con la quale colleziona otto presenze in Lega Pro. Nei campionati successivi Sorriso si afferma in serie D collezionando, con le maglie di piazze importanti come Puteolana, San Severo, Turris e Gragnano, quasi settanta presenze (con 19 reti messe a segno). Le esperienze in quarta serie sono intervallate dall’ importante avventura con la Battipagliese in Eccellenza. Con le “zebre” Sorriso conferma tutto il suo talento. Nelle ultime stagioni, il nuovo acquisto del Real Forio 2014 indossa le maglie di Palmese (dove con Criscuolo in panchina realizza ben nove reti da settembre a dicembre), Angri, Cervinara, Valdiano e Mondragone (Eccellenza) mentre con il Marina di Ragusa gioca ancora un campionato di Serie D. Nello scorso dicembre Enzo Criscuolo punta ancora su di lui per salvare il Sant’Antonio Abate, obiettivo raggiunto ai play out. In giallorosso nella attuale stagione mette a segno cinque reti prima dei saluti.

Sbarcato a Forio nella mattinata di sabato, Sorriso svela quanto la stima nutrita nei confronti di mister Iervolino sia stata fondamentale nella sua scelta di sposare il progetto del Real Forio 2014: “E’ stato molto importante, al momento di scegliere in quale squadra giocare, il legame con mister Angelo Iervolino, perché conosco ed apprezzo il suo modo di lavorare meticoloso ed abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ci siamo conosciuti ai tempi della Primavera della Juve Stabia – ricorda Sorriso – ed anche grazie ai suoi consigli sono cresciuto molto.

E poi ho avuto subito la sensazione di avere dinanzi una società seria e sana. La classifica? Non mi preoccupa affatto. Tre anni fa a dicembre ho firmato per il Valdiano che non aveva alcun punto in classifica. Come è andata a finire? Abbiamo fatto 38 punti, conquistando la salvezza diretta. Proverò a trasmettere la mia grinta anche ai miei compagni, desidero contribuire, anche sul piano caratteriale, alla crescita del gruppo”.

Per la gara odierna, Iervolino ha convocato: Iandoli, Delicato, Delgado, Aiello, Pistola, Martinelli, Castaldi, Tedesco, Sirabella, Cerase, Seprano, Filosa, Di Meglio, Jelicanin, Guatieri, Sogliuzzo, Sorriso, Peluso, SAvio, Castagna, Capone.

La gara sarà arbitrata dal Sig. Michele Aprile di Caserta e dagli assistenti Mauro Panico di Nola e Mario Scala di Castellammare di Stabia.