Eccellenza. Real Forio: gli ischitani Chicco Arcamone e Antonio Di Costanzo ancora in biancoverde

Il Real Forio non si è fermato e sta continuando a lavorare in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Una stagione che presenterà delle novità ai nastri di partenza in termini di partecipanti alla competizione, ma la compagine isolana sta seguendo la linea della continuità. Il colpo da novanta è, senza dubbi, la permanenza del presidente Luigi Amato: smaltita l’euforia per la salvezza ottenuta contro il Pomigliano e staccata la spina per qualche giorno, il numero uno ha subito dato il via alla programmazione. Confermata in blocco la dirigenza e assicuratosi il sì di mister Carlo Sanchez, la proprietà sta gettando le basi per il futuro e la direzione intrapresa sta riguardando l’allestimento della rosa. “Sono fiducioso sulla possibilità di aggiungere dei rinforzi importanti a questa rosa che già consideriamo di valore importante”, aveva detto il direttore sportivo Vito Manna qualche giorno fa. Dopo la conferma dell’esterno Mario Pistola, sono arrivate altre due ufficialità in casa Forio. Il centrocampista Giovan Giuseppe Arcamone, in arte Kikko, continuerà a difendere i colori biancoverdi.

Centrocampista centrale e classe 1993, è in grado di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala. La vecchia conoscenza dell’Ischia Calcio resterà all’ombra del Torrione: dopo una stagione non semplice a causa degli infortuni, il mediano cercherà di riscattarsi seguendo le indicazioni di Sanchez. Ci sarà un altro ex gialloblù in quel del Calise, si tratta di Antonio Di Costanzo. Il difensore, classe 1996, lo scorso settembre è tornato a vestire la maglia dei turchi. Anche lui, come il compagno, non ha vissuto un’annata tranquilla ma il Forio conta molto sulla sua esperienza: il ventottenne proseguirà la sua avventura con la società e sarà uno dei punti di forza del pacchetto arretrato. L’attenzione ora si sposta sul leader, Mario Sogliuzzo. La piazza attende novità anche sul metronomo della mediana. Elogiato più volte dallo staff tecnico, per il trentaduenne potrebbe scattare una nuova annata sul terreno di gioco del Calise.