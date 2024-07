Eccellenza. Real Forio. Filosa lascia Forio e si trasferisce al Nola per l’assalto alla D

“Passione, voglia di vincere e forza di volontà: ecco come sei riuscito a raggiungere il desiderato obiettivo. Punta sempre in alto e continuerai a vedere le stelle” e il ringraziamento al club in allegato dopo l’ultima gara disputata, che ha consegnato la salvezza alla società al termine dello spareggio con il Pomigliano. Si è chiusa lo scorso maggio, ma formalmente soltanto il 30 giugno, l’esperienza al Real Forio di Giovanni Filosa. Il mago infatti continuerà la sua carriera altrove e, a meno di sviluppi diversi nella composizione dei gironi, sarà avversario del team isolano nel campionato di Eccellenza 2024/25. Il Nola del presidente Langella, che ha completato gran parte dell’organico nelle ultime settimane e che sta procedendo alle ufficialità di rito, si è assicurato le prestazioni dell’ormai ex biancoverde.

Il classe 2000 infatti ha raggiunto l’intesa per il suo passaggio ai bianconeri e andrà a potenziare il reparto avanzato della formazione che sarà guidata da Francesco Farina. Cresciuto ad Ischia, Filosa si metterà in gioco sulla terraferma, in un gruppo che tenterà l’assalto alla Serie D: d’altro canto le operazioni di mercato chiuse rispecchiano le ambizioni della proprietà, intenzionata a ritrovare la massima competizione dilettantistica nazionale. E dunque per il ventiquattrenne, con un passato lontano dall’isola, si apre una nuova parentesi. Il Nola ha fatto all-in e l’ha convinto a sposare il progetto, l’annuncio è arrivato all’apertura della finestra estiva di calciomercato. Si è conclusa quindi l’avventura di Giò all’ombra del Torrione, nell’ultima stagione ha collezionato gol e assist importanti per il traguardo salvezza.

“È un talentuoso e giovane attaccante che impreziosirà un reparto offensivo già di categoria superiore”, ha annunciato la brigata bianconera attraverso i canali ufficiali. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, c’è stata la sensazione di una separazione tra i turchi e il mago. La truppa del numero uno Luigi Amato ha dato il via ad una serie di riconferme e il grande assente è stato proprio Filosa. Sul duttile profilo avanzato si sono concentrati gli sguardi delle grandi del panorama di Eccellenza, ma alla fine è stato il Nola ad anticipare la concorrenza e ad accaparrarsene le giocate. Le strade tra il Forio e il fantasista si separano, ma solo per una questione di scelte. I percorsi infatti potranno tornare ad intrecciarsi in stagione, quando dovrebbero ritrovarsi da avversari nel girone di marca napoletana. Intanto l’ex Lacco Ameno e Barano si confronterà con un’altra realtà mentre nel fortino biancoverde parte la caccia al sostituto.