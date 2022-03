Eccellenza. Le cinque «stazioni» del Real Forio

La sconfitta di Pozzuoli ha tolto l’entusiasmo che si respirava dopo la vittoria interna con l’Ercolanese. Un Real Forio poco propositivo, inspiegabilmente sulle sue, incapace di reagire nemmeno quando per tutto il secondo tempo la capolista è rimasta con un uomo in meno, ha reso molto al di sotto delle aspettative. Domenica prossima Cirelli e compagni devono vincere per iniziare questo rush finale col piede giusto.

Gli addetti ai lavori danno il Neapolis come assai probabile terz’ultima che andrà a far compagnia a Napoli Nord e Barano senza passare per gli spareggi. A questo punto è un duello a distanza con il Sant’Antonio Abate che cercherà di chiudere davanti ai biancoverdi per giocarsi il play-out al “Vigilante Varone”. Diamo uno sguardo alle ultime cinque giornate di campionato che, calendario alla mano, possono anche somigliare a cinque “stazioni” visto a breve saremo nel periodo pasquale. Delle cinque gare che restano, il Real Forio ne giocherà tre in casa, quattro sull’isola visto il derby con l’Ischia. Un vantaggio logistico importante.

22^: R.FORIO-FRATTESE

Inutile dire che per evitare un “calvario” anticipato, il Real Forio domenica mattina al “Calise” deve necessariamente battere la Frattese. Una squadra che però contro il Savoia ha dimostrato di essere viva, perdendo sì meritatamente ma dopo una serie di episodi ed un pizzico di sfortuna. Dunque attenzione e considerare i nerostellati già in vacanza. Due ore più tardi, i biancoverdi dovranno badare a cosa farà il Sant’Antonio Abate in casa contro il Mondragone. Ai biancoverdi andrebbe bene una sconfitta di…entrambe ma, vista l’impossibilità, un pareggio non sarebbe un brutto risultato. Altro scontro-salvezza è Maddalonese-Neapolis. I calatini, dopo lo stop di Ischia, hanno la possibilità di mettere i fatidici +8 punti sulla terz’ultima che renderebbe inutile il play-out.

23^ ISCHIA-REAL FORIO

La ventitreesima è caratterizzata dal derby del “Mazzella”. Se l’Ischia dovesse uscire dal “Giraud” con un risultato positivo, aumenterebbero le aspettative in casa gialloblù ed a quel punto per il Real sarebbe durissima. Neapolis con poche chance in casa contro il Savoia, mentre la squadra che in questo turno ha i tre punti assicurati è il Sant’Antonio Abate che renderà visita al Napoli Nord. Mondragone-Maddalonese è un match delicatissimo per evitare la sestultima posizione. Chi vince ha buone chance di chiudere il campionato senza ulteriori patemi.

24^ R.FORIO-NEAPOLIS

Tre punti senza se e senza ma contro il Neapolis, che a quel punto potrebbe essere definitivamente “inchiodato” sul fondo. Il Real Forio potrebbe approfittare degli scontri Savoia-Mondragone e Sant’Antonio Abate-Maddalonese. Questa potrebbe essere una giornata davvero importante se non cruciale per sperare di disputare il play-out in casa o per la salvezza diretta, dipesa dal ritmo che riusciranno ad imporre in questo finale le due squadre granata del casertano.

25^ MONDRAGONE-R.FORIO

Penultima giornata delicata. I biancoverdi dovranno recarsi a Cardito per affrontare il Mondragone, che in quel momento potrebbe non essere ancora al sicuro. La Maddalonese ospita il Savoia, mentre il Sant’Antonio Abate al “Vigilante Varone” se la vedrà con un’Ercolanese ormai appagata dalla buona posizione di classifica anche se i vesuviani inseguono obiettivi individuali in squadra in vista della prossima stagione.

26^ R.FORIO-MADDALONESE

Con Sant’Antonio Abate e Neapolis praticamente “spacciate” o quasi (la prima si reca in casa del Savoia, la seconda a Mugnano contro il Napoli United), il Real Forio al “Calise” ospita una Maddalonese che a quel punto potrebbe essere al sicuro. Se così non fosse, bisognerebbe attendere notizie dagli altri campi e sperare che tutto vada per il verso giusto. E’ chiaro che almeno le partite interne il Real Forio dovrà vincerle tutte, cercando di racimolare qualche punto tra il derby del “Mazzella” e la gara esterna con il Mondragone.