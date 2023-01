Eccellenza. Ischia, ecco la vetta. Simonetti illumina, i compagni realizzano

Francesco Fiorillo | Il primo assolo del nuovo anno, la sinfonia d’apertura del 2023. Tredicesima melodia in campionato per l’Ischia di Enrico Buonocore che infila la quarta e schiaccia l’Acerrana nella sfida di recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Gialloblù dominanti e straripanti, nonostante una mezz’ora iniziale di apparente sterilità. Il test casalingo col Toro è superato a pieni voti dagli isolani che evidenziano solidità mentale e qualità indiscussa per la categoria.

Due gol per tempo, un Simonetti in veste di rifinitore e una giornata lieta per quanti giunti allo Stadio Mazzella. Un successo che regala l’etichetta di prima della classe, con un margine di più tre sul Napoli United e con un nuovo appuntamento alle porte. Nel weekend, infatti, è previsto il confronto in trasferta con l’Albanova, compagine in piena zona playoff e distante sei lunghezze dalla truppa di Taglialatela. Poche novità nell’undici di partenza per il mister che deve fare a meno di due pezzi importanti: Brienza e Mattera non prendono parte al match. Solito muro difensivo con Chiariello e Pastore davanti a Mazzella, Florio e Ballirano sulle corsie. La coppia Arcamone con Matute in mediana, Trofa avanzato nel tridente con Padin e Simonetti. La partita ci mette un po’ a carburare, le due formazioni danno vita a un testa a testa intenso e acceso, ma mancano le opportunità in zona offensiva all’avvio. La prima fiammata è del metronomo di casa con un bolide dalla distanza, la traiettoria risulta imprecisa e non indirizzata verso lo specchio. Al 9’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la boa italo-argentina prova a staccare: il disturbo di Todisco permette il facile controllo a Munao.

Al 16’ Florio pennella in area, la difesa di Vincenzo Di Buono non libera l’area e Trofa calcia improvvisamente: si salva in qualche modo il reparto arretrato. Al 22’ squillo dei granata con Arciello che riceve dalla destra e si coordina da mattonella interessante, la mira non è precisa e la palla termina sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, Kikko Arcamone ci prova di controbalzo col mancino senza trovare la porta protetta da Munao. Al 26’ è Carannante ad impegnare Mazzella che, reattivo e attento, si rifugia in angolo. Passa la mezz’ora di gioco e la stabilità è spezzata dalla fenomenale manovra corale sulla destra. Trofa pesca Simonetti che inventa per Kikko Arcamone: il duttile centrocampista scarica il tiro sul palo più vicino, l’estremo difensore ospite non è impeccabile e il risultato si stappa. Passano tre giri di lancette e il numero 4 va vicino al raddoppio e alla doppietta personale, questa volta Munao si oppone. Al 40’ si concretizza il doppio vantaggio dell’Ischia. Simonetti è ancora geniale con una pennellata sul secondo legno dalla sinistra, Trofa arriva con i tempi giusti e insacca da pochi passi.

La frazione iniziale non regala ulteriori emozioni, le due squadre rientrano negli spogliatoi con i gialloblù avanti nel punteggio. L’andamento della sfida non cambia nella ripresa, al 49’ Simonetti scatena la ripartenza a sinistra e imbuca per Padin: tiro di punta per l’attaccante che batte il portiere, cala il tris all’Acerrana e chiude virtualmente la gara al Mazzella. Grande amarezza e delusione per gli uomini di Di Buono, giunti sull’isola con l’intenzione di ottenere un risultato utile per le ambizioni stagionali. Al 58’ nuovamente timida la reazione del Toro con il pacchetto offensivo che non riesce a capitalizzare una buona chance in piena area. E al 63’, su ennesima transizione di Simonetti, che scatena il caos al limite dell’area, la sfera giunge tra i piedi di Matteo Arcamone che scodella per Padin: il centravanti aggancia e firma il poker. Il 4-0 mette in ghiaccio la vittoria per la brigata di casa che rischia soltanto al 72’. Una disattenzione del reparto arretrato apre una prateria che Spilabotte non sfrutta.

L’attaccante granata si fa neutralizzare da Mazzella, prodigioso nell’intervento. Nel finale, da segnalare tentativi velleitari di Trofa e Patalano, al termine dei due minuti di recupero si materializzano i tre punti – dal sapore di vetta – per l’Ischia di Buonocore. Sale a tredici il numero dei successi nella competizione degli isolani, mentre gli ospiti si fermano per la settima volta. Giornata da incorniciare per l’intero ambiente isolano che stacca il Napoli United e si riprende la cima della graduatoria. Spettacolo offerto da Simonetti, autore di tre assist, e compagni. Ottima prova di Kikko Arcamone, così come per Matteo sulla catena opposta. Nuove risposte positive, dunque conferme sempre più evidenti, per la fase difensiva: sugli scudi sia Chiariello che Pastore. Bene Ballirano e Florio sulle corsie, sontuoso Matute col passare dei minuti. Padin lascia due volte il segno sulla partita, non manca la gioia per capitan Trofa. Da registrare altresì l’ottimo impatto dei subentrati. Ora testa all’Albanova, altri 90’ di fuoco attendono la capolista del Girone A di Eccellenza. Sulla terraferma non si potrà sbagliare e servirà un’altra prova di spessore.

Ischia Calcio – Acerrana 4-0

Ischia: Mazzella, Florio (66’ Di Costanzo), Pastore, Chiariello, Ballirano, Arcamone M. (64’ Patalano), Matute (75’ Buono L.), Arcamone K. (64’ Cibelli), Trofa, Padin (64’ Longo), Simonetti. A disposizione: Gemito, Pesce, De Luise, Buono S. Allenatore: Buonocore

Acerrana: Munao, Todisco, Taddeo, Arrulo, Puzone (56’ Affinito), Rinaldi (66’ Borrelli), De Angelis, Russo (54’ Pisani), Befi (66’ Spilabotte), Carannante, Arciello (75’ Vitale). A disposizione: Giordano, Di Zazzo, Suppa, Porcaro. Allenatore: Di Buono

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola

Assistenti: Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e Lorenzo Martello di Torre del Greco

Marcatori: 33’ Arcamone K (I), 40’ Trofa (I), 49’ Padin (I), 63’ Padin (I)

Ammoniti: Arcamone K. (I), Vitale (A)