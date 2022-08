Eccellenza. Ischia e Real Forio: prove tecniche di campionato

Prove tecniche di campionato, con tanto amarcord in campo e sulle panchine. Ex da una parte e dall’altra, con larga rappresentanza soprattutto nelle fila foriane. Per “Billone” Monti non sarà la prima volta da ex. Sono trascorsi diciotto anni dalla finale di coppa Italia in quel di Palma Campania tra l’Ischia e il suo Gragnano. Quella si che fu la prima volta, da allenatore, per il tecnico lacchese. Non va dimenticato che anche Enrico Buonocore sarà un ex, avendo allenato il “vecchio” Forio, quello partito dalle categorie inferiori che sotto la presidenza Nicolella riuscì a ritornare ai vertici regionali. Non fu un’annata fortunata, per una serie di motivi che non stiamo qui a elencare. Per i due allenatori saranno sicuramente prove tecniche di campionato.

Chi ha tutto l’interesse a qualificarsi per il turno successivo è l’Ischia che nella passata stagione ha compreso come la coppa possa rappresentare una valida alternativa al campionato. Ci si arrese ad un passo dall’appuntamento decisivo. Chiariello e compagni puntano alla qualificazione per cercare di ripetere lo stesso cammino dell’anno scorso. La rosa gialloblù adesso è più ampia, c’è un giusto mix di calciatori esperti, giovani vogliosi di ritagliarsi un posto nell’undici iniziale o a partita in corso, così come giovanissimi che vogliono dimostrare che quanto di buono fatto nelle giovanili non è stato frutto del caso. Il Real Forio pensa solo al campionato (ma questo non significa che si snobberà la competizione, anzi), le due partite di coppa rappresentano una buona occasione per amalgamare la formazione biancoverde che finora, eccezion fatta per le partitelle in famiglia, non ha incrociato i tacchetti con alcuna altra squadra, nemmeno di categoria inferiore.

E’ l’unica realtà tra le diciotto che formano il girone A di Eccellenza a detenere questo piccolo record. L’Ischia segue praticamente a ruota considerato che quello di due settimane fa in casa della Puteolana è l’unico test di questa fase di preparazione. Dunque sia per Monti che Buonocore il derby in programma domenica al “Mazzella” (ore 16) rappresenta un’occasione per oliare i meccanismi in vista del campionato. Con gli ultimi arrivi, Scalzone su tutti, l’Ischia ha coperto un po’ tutti i reparti a differenza del Real Forio che tra centrocampo e attacco appare ben messo ma che ha bisogno di un rinforzo in difesa. Nelle ultime ore si stanno intensificando le trattative, tra oggi e domani potrebbe venir fuori il nome del sostituto di Terracciano.

ULTIME DAI CAMPI

Ieri Buonocore ha riavuto a disposizione De Simone che potrebbe essere convocato per il derby. Il centrocampista ex Puteolana ha lavorato a parte per qualche giorno ma è arruolabile. Il Real Forio ritornerà ad allenarsi oggi dopo la giornata di riposo. Monti ha recuperato Rubino (migliorate le condizioni della caviglia) ma dovrebbe fare a meno di Pistola (escluse lesioni per l’esterno). Sicuri assenti gli infortunati Savio e l’under Aiello e lo squalificato difensore Iacono. In dubbio il mediano D’Angelo (il centrocampista ieri era febbricitante) e il jolly Cerase (risentimento muscolare).