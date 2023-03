Eccellenza. Goleador Padin, Brienza entra e determina. Mattera, che gioiello

Dall’equilibrio al dominio, una sintesi perfetta della partita dell’Arcoleo. Dopo un primo tempo bloccato e con pochissime emozioni in zona offensiva, l’Ischia si scuote e va tre volte in rete nella ripresa. Un successo che, complice il mezzo passo falso dell’Albanova, porta la capolista ad allungare sulla concorrenza: +5 sulla ritrovata inseguitrice Casoria quando il calendario dice meno tre impegni in programma.

Gemito 6 – Due lampi di Spinola e Befi, entrambi sul fondo. Poi partita tranquilla e a tratti inoperosa per l’estremo difensore che non si fa trovare mai preparato negli interventi sugli spioventi dalle corsie.

Florio 6.5 – Spinge quando può e dal suo piede nascono traversoni interessanti, come quello servito a Trofa a metà primo tempo. Ha il merito di pescare Brienza nell’azione del vantaggio, consueta locomotiva imprendibile sulla sua fascia.

Chiariello 6.5 – Giganteggia, non perde mai contatto con gli avversari e il senso di posizionamento. Il suo contributo è fondamentale sul raddoppio di Padin: il colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, attiva il centravanti.

Pastore 7 – Difensore totale e moderno, alla società e alla dirigneza andrebbero fatti complimenti a iosa per l’intuizione a dicembre, in un mercato solitamente non semplice. Vince ogni contrasto, gli viene annullato un gol in un fuorigioco ancora dubbio ed è perfetto in ogni situazione.

Mattera 7.5 – Un isolano doc che con una parabola da 40 metri regala virtualmente il sogno alla sua gente. Ha il merito di chiudere la partita sul suolo granata, ma avrebbe ottenuto un gran voto in pagella per l’interpretazione nella doppia fase. (78’ Buono L. s.v.)

Patalano 6.5 – Buonocore lo elogia costantemente e fa bene. Sembra un veterano in mediana, disegna una traiettoria che Pastore raccoglie e capitalizza: peccato per il fischio dell’arbitro, la giocata geniale comunque resta. Impressionante.

Matute 6.5 – In una squadra imbottita di qualità c’è bisogno di chi offre equilibrio e muscoli: è il padrone assoluto del centrocampo, rompe le iniziative degli avversari e conquista una quantità importante di palloni.

Arcamone G.G. 6 – Il giallo rimediato nelle battute iniziali del match non gli consente di giocare con tranquillità e spensieratezza. Deve sempre fare attenzione negli interventi, ma il contributo è notevole. (52’ Brienza 7 – Entra, determina e aiuta l’Ischia a vincere. Gli servono pochi minuti per incidere, dai suoi piedi si sviluppano le opportunità poi concretizzate. Talento e qualità, fenomeno vero)



Trofa 6.5 – Il capitano prova a lasciare la sua firma sul match, l’imprecisione governa i suoi tentativi. Tuttavia, l’impronta c’è nel vantaggio firmato da Padin. Combatte per novanta e più minuti e la sua posizione in campo crea non pochi problemi agli uomini di Di Buono.

Padin 8 – Nella frazione iniziale, nell’unica occasione costruita, pecca un po’ d’egoismo. Nella ripresa si riscatta con due reti. Il primo da attaccante di forza e di eleganza: controlla il cross dalla destra e buca il portiere. Il secondo da rapace d’area. Non fa sentire l’assenza di Longo nella classica staffetta. (78’ Di Costanzo s.v.)

Simonetti 6.5 – Dopo due prestazioni non eccelse, anche a causa di una condizione fisica non ottimale, il fantasista torna ad essere prezioso. Impegna più volte l’estremo difensore e sfiora anche la marcatura. Resta in vetta alla classifica dei marcatori, ma per blindarla serve ritrovare il gol. (85’ Cibelli s.v.)

Buonocore 7.5 – Alla sua squadra basta soltanto sbloccare la partita, poi dilaga ovunque e con chiunque. Mentalità e atteggiamento sono ancora una volta giusti, le trame da gioco non mancano. Indovina i cambi e stravince meritatamente. Non si prende mai i meriti, ma è uno degli artefici dell’incredibile annata dell’Ischia.