Eccellenza. Forio-Frattese 3-1. Acosta “show” al Calise: tripletta e 3 punti

Il Calise festeggia la rimonta casalinga del Real Forio contro un’ostica Frattese. Tre gol di Pablo Acosta in risposta all’iniziale vantaggio ospite con Pinto, regalano i tre punti alla formazione di Mister Carlo Sanchez che blinda il secondo posto dietro l’Afragolese. Una gara combattuta nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio e poi un secondo tempo giocato solo in salsa biancoverde che vede vincere i locali.

Il Real Forio 2014 conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo e torna a brindare al successo. Con la Frattese va in scena l’ennesima “remuntada biancoverde” stagionale a dimostrazione che il gruppo biancoverde, allenato da mister Carlo Sanchez, non muore mai. Ci avevano provato già Castelvolturno, Albanova (ed in campo esterno il Sant’Anastasia) a mettere sotto nel risultato il RF2014. Oggi ci ha provato anche la Frattese, in campo con tante novità e passata in vantaggio al 25’ con Pinto bravo a sfruttare l’unica disattenzione della giornata tra gli isolani. Il risultato però non è stato diverso dalle scorse settimane: un grande Real Forio 2014 con l’ennesima prestazione maiuscola, per cuore, intensità, carattere, determinazione, ribalta il risultato e conquista tre punti importantissimi.

Protagonista del match: Pablo Acosta. Il puntero argentino realizza i tre gol biancoverdi e fa ballare il tango ai tanti presenti allo stadio Calise ma soprattutto alla retroguardia avversaria. Al 19’ pareggia i conti con un bel colpo di testa su assist di Cittadini, al 31’ si assume la responsabilità di calciare il rigore del sorpasso realizzandolo, ed infine pone il sigillo con una zampata a decidere una mischia in area, ed al tempo stesso, la partita. Tre punti importantissimi per il Real Forio 2014 che si regala e regala ai tanti, meravigliosi e calorosi supporters del Salvatore Calise, un sabato pomeriggio meraviglioso.

Schieramenti. Salutato Mosca, il reparto offensivo biancoverde è sulle spalle di Acosta e Castagna. Nel reparto under c’è Buono nell’undici di partenza oltre ad Aniceto che lavora a centrocampo affianco al capitano Sogliuzzo. Nella Frattese tante le novità: Iuliano manda subito in campo i nuovi arrivati: l’esperto difensore Lagnena e Somma, il centrocampista Auriemma e l’attaccante Pinto. Gallo, difensore che pure si è legato alla Frattese nelle scorse ore, parte invece dalla panchina.

Baciato da un sole quasi primaverile e riscaldato da una tribuna sempre più colma e calorosa, il Real Forio 2014 parte subito forte. Al 5’ Sogliuzzo finisce giù appena entrato in area di rigore ma il direttore di gara lascia proseguire beccandosi l’occhiataccia del capitano. Castagna si rende protagonista di un paio di iniziative che creano non poca difficoltà alla formazione ospite. Al 14’ Tomasin si accentra dalla destra e calcia ma Crispino neutralizza senza affanno. Al 25’, un po’ a sorpresa, la Frattese passa in vantaggio: Mazzella esce per fare proprio un traversone proveniente dalla destra, la palla però gli scivola e Pinto, servito da un compagno, appoggia nella porta semi vuota. I padroni di casa sembrano accusare il colpo e nella seconda parte della prima frazione di gioco non si registrano occasioni da gol degne di nota. Al ritorno in campo ci sono tre novità nella formazione turrita: Arrulo, Cittadini e l’under Peluso prendono il posto dell’ammonito Sogliuzzo, di Tomasin e di Buono. Nei minuti successivi c’ è spazio anche per Pelliccia (entrato per Pistola) e Di Meglio (subentrato ad Aniceto). Mister Sanchez abbassa Aniceto sulla linea dei difensori, come accaduto spesso in passato, per conferire alla mediana la fisicità e la dinamicità di Arrulo. Al 7’ la conclusione da fuori area di Aniceto termina di fuori non di molto e per poco non si tramuta in un suggerimento per un compagno posizionato in area.

Al 15’ Acosta, servito da Castagna, viene toccato da un avversario in area, il fischio del direttore di gara è però per ufficializzare una posizione di off sides sbandierata dall’assistente di linea. Al 19’ la gara torna in equilibrio: Cittadini crossa dalla destra per Acosta che in area svetta più in alto di tutti e batte Crispino realizzando un gol molto simile a quello già decisivo in casa del Sant’Anastasia. Al 30’ il Real Forio 2014 mette la freccia grazie ad un calcio di rigore realizzato con grande freddezza da Pablo Acosta che manda palla da una parte e portiere dall’altra. Non è finita qui: il sabato da incorniciare di Pablo prevede ancora un gol. A dieci dalla fine Cittadini pennella su punizione e la zampata sotto misura di Acosta batte per la terza volta Crispino. E’ Hattrick per Acosta che a fine gara porta a casa la palla come consuetudine per gli attaccanti che mettono a segno una tripletta. A fine gara il Real Forio 2014 brinda al successo. La compagine biancoverde si conferma al secondo posto in classifica. Nel prossimo turno i biancoverdi andranno a far visita al Monte Calcio.