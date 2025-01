Droghe, alcool e armi: 6 denunce durante i controlli dei Carabinieri

Sull’Isola d’Ischia i Carabinieri della Compagnia coordinata dal Capitano Tiziano Laganà hanno effettuato un servizio di controllo straordinario presso i porti commerciali e lungo le principali arterie stradali. Identificate 185 persone e controllati 96 veicoli, 6 in totale per persone denunciate.

Droga. I Carabinieri di Casamicciola Terme hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio un 17enne incensurato del posto. Il ragazzo, controllato a Via Cittadini, è stato trovato in possesso di dieci grammi di hashish nascosti in 2 involucri, di un bilancino di precisione e di 410 euro in contanti. Analoga sorte per un 19enne di Barano – anche lui incensurato – fermato a Ischia in Via Iasolino con 13 grammi di hashish e di un bilancino digitale.

Codice della Stada. Non sono mancati i controlli al codice della strada e a farne le spese è stato un 24enne alla guida della sua smart cabrio sotto l’influenza di alcol. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto e, invadendo la corsia opposta, è andato ad impattare sulla fiancata sinistra di un’altra auto che sopraggiungeva. Fortunatamente nessuno si è fatto male. La patente del 24enne è stata ritirata mentre il veicolo è stato sequestrato.

In giro con il machete. A Forio un 39enne è stato trovato in possesso di un machete lungo 52 centimetri. L’uomo è stato fermato in Via Provinciale Forio-Lacco. L’arma era nascosta sotto il sedile lato passeggero. Il 39enne è stato denunciato.

Sostanze anabolizzanti. Durante i controlli presso il porto commerciale di Ischia, i carabinieri impegnati nei controlli hanno perquisito un 48enne. Nel suo trolley hanno ritrovato 5 flaconi di sostanza anabolizzanti di testosterone, metenolon ed oxsandrolone.

Con la cocaina nel bagno. Diverse le perquisizioni effettuate anche nelle abitazioni di persone sottoposte a misure restrittive. Durante le operazioni i militari hanno denunciato un 26enne. Nel cassetto della specchiera del bagno conservava 8 dosi di cocaina