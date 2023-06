Dragaggio del porto di Casamicciola. Finitela con le riunioni, fatelo!

Sono stato sul porto di Casamicciola, nei giorni scorsi, per motivi professionali e ho notato come i lavori procedano in modalità “uallera”. Un bradipo alla guida di una pala e un altro bradipo che guidava le operazioni, così finiamo nel 2050. L’urgenza dell’intervento deve essere condiviso da tutti e non solo da chi, in qualche modo, tira le fila. Non si tratta di nessuna operazione a cuore aperto, è un po’ di “merda” da togliere dal fondo del porto.

Nel frattempo, tuttavia, ieri si è svolta l’ennesima riunione. Un summit annunciato da un comunicato stampa: “Su sollecitazione della amministrazione comunale di Casamicciola e del commissario straordinario Legnini stamane si è tenuta una riunione al porto di Casamicciola relativa ai lavori di dragaggio.

Il vice sindaco Antonio Carotenuto ed il commissario Giovanni Legnini hanno incontrato i responsabili della ditta appaltatrice dei lavori insieme al responsabile unico del provvedimento ed al comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Casamicciola Avallone per fare il punto sulla situazione vista la ristrettezza dei tempi a disposizione per terminare l’intervento e restituire alla piena operatività l’approdo”.



La nota ufficiale contiuna: “I responsabili della ditta che sta eseguendo l’escavo hanno comunicato che sono stati rinvenuti nello specchio acqueo portuale numerosi detriti, catenarie e corpi morti che hanno impedito sin qui l’inizio della rimozione del fango defluito in mare a seguito della frana del 26 novembre scorso ma che domenica 18 giugno inizierà l’escavo vero e proprio che sarà condotto operando 24 ore al giorno per concludersi quindi entro il termine previsto dall’ordinanza del commissariato, il 4 luglio prossimo”.

La conclusione è tutta istituzionale: “Il vice sindaco Carotenuto ed il commissario Legnini hanno sottolineato che questa opera è fondamentale per la ripartenza di Casamicciola e che non potranno registrarsi ulteriori ritardi sulla tabella di marcia prevista per il dragaggio considerando che il ritorno del traffico marittimo commerciale di linea e la piena funzionalità delle aree diportistiche sono indispensabili per le esigenze turistiche e di mobilità dei cittadini casamicciolesi e dei turisti”