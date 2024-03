Donatorinati della Polizia di Stato, il giovedì delle donazioni a Ischia

Giuseppe Valentino | E’ sbarcato ad Ischia il camper della solidarietà per una giornata all’insegna della legalità quella trascorsa giovedì 28 marzo grazie all’iniziativa dell’ Ass DonatoriNati della Polizia Di Stato per Avis. Polizia, organi di tutte le forze dell’ordine, cittadini, studenti e rappresentanti delle amministrazioni comunali uniti per un unico scopo: testimoniare il grande gesto di solidarietà attraverso la donazione di una parte di sé per salvare una vita.

Una iniziativa di cuore promossa dal commissariato di Polizia di Ischia che coincide proprio con le festività della Santa Pasqua alla quale tutta la cittadinanza ha partecipato che è stata anche occasione per controllare il proprio stato di salute attraverso importanti esami ematici che saranno poi inviati personalmente nel pieno rispetto della privacy.

Ischia infatti ha risposto al richiamo con forza, unita e compatta per aiutare il prossimo in difficoltà. Tante sono state le adesioni alla raccolta sangue effettuata nel camper posto all’esterno del commissariato della Polizia di Stato ad Ischia, come conferma il presidente dell’ Ass. Donatori Nati della Polizia di Stato Campania Tommaso Delli Paoli:

“Siamo tornati ad Ischia perché abbiamo bisogno di donatori in quanto gli ospedali hanno quasi finito tutte le riserve di sangue. Ed oggi abbiamo effettuato una raccolta significativa alla quale hanno contribuito molti giovani ed è una cosa meravigliosa. Ischia ha dato una bella risposta, molti cittadini si sono prestati alla raccolta sangue per aiutare il prossimo. Ma ciò che ci ha sorpreso è la grande partecipazione dei giovani che di solito sono lontani da questo tipo di iniziative. Invece qui ad Ischia molte sono state le rappresentanze di studenti da parte degli istituti isolani. La nostra opera è diffondere il culto della solidarietà e del dono attraverso i quali si deve poi sviluppare anche la legalità”.

E tra i primi giovani a donare il proprio sangue facendosi portavoce ed esempio di altruismo e solidarietà è stato lo studente Marco Trofa, rappresentante d’istituto del Mattei:

“Personalmente rappresento il Mattei e da giovane studente non ho esitato nemmeno un istante a promuovere l’iniziativa tra i miei coetanei oltre che ad essere presente qui questa mattina. La legalità e la solidarietà sono principi che dobbiamo adottare come dovere nei confronti per il prossimo”.