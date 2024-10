Divisione o Splitting: come si dividono le carte nel Blackjack?

Il blackjack online è senza ombra di dubbio uno dei giochi più affascinanti e apprezzati dai giocatori sulle piattaforme digitali. I motivi di questo successo sono diversi, ma tra gli aspetti che più incuriosiscono di questo gioco c’è sicuramente lo splitting, ovvero la divisione delle carte. Quando è il momento giusto per dividere le carte? E quali sono le regole da seguire? In questo articolo esploriamo tutti i dettagli legati alla tecnica della divisione, analizzando quando e come è possibile applicarla per massimizzare i risultati.

Lo splitting nel blackjack avviene quando un giocatore riceve, nella distribuzione iniziale, due carte dello stesso valore nominale. In questo caso, si ha la possibilità di “dividere” le due carte in due mani separate, raddoppiando anche la puntata iniziale. Ogni mano continuerà poi a essere giocata come se fosse una mano autonoma, con la possibilità di richiedere nuove carte per raggiungere il punteggio più vicino a 21.

Questa strategia offre un’opportunità unica di raddoppiare il proprio gioco in una singola partita, ma è fondamentale sapere quando conviene effettivamente farlo. Ad esempio, è consigliato dividere una coppia di 8, poiché il totale di 16 è considerato uno dei punteggi peggiori nel blackjack. Dividere, in questo caso, offre al giocatore due nuove possibilità di ottenere mani migliori.

Lo splitting è possibile solo quando le due carte iniziali hanno lo stesso valore nominale, concetto ben noto a chi tratta di finanza ed economia. Questo significa che è possibile dividere coppie come due 7, due Jack o due Assi. Una volta che si è optato per lo splitting, il giocatore deve piazzare una seconda puntata identica a quella iniziale e il mazziere procederà con la distribuzione di una carta aggiuntiva per ciascuna delle due mani.

Esistono però delle eccezioni, come nel caso degli Assi. Quando si dividono due Assi, si riceve una sola carta aggiuntiva per ciascun Asso e non si ha la possibilità di richiedere ulteriori carte. Inoltre, una combinazione di Asso e 10 in una mano suddivisa non viene considerata come un Blackjack, ma come un semplice 21.

La divisione degli Assi è un caso particolare nel blackjack: il fatto di ricevere solo una carta per ciascun Asso e di non poter tirare altre carte, rende lo splitting degli Assi una mossa delicata, ma può ancora essere vantaggiosa in quanto consente di evitare un punteggio iniziale poco favorevole (12 nel caso di due Assi non divisi).

Tuttavia, è importante ricordare che con due Assi divisi, non si può ottenere un Blackjack. Anche se si riceve un 10, il punteggio massimo sarà 21, ma non verrà conteggiato come Blackjack, il che può fare la differenza in determinate situazioni di gioco, specialmente quando il banco ottiene un Blackjack naturale.

Lo split può essere effettuato più volte, ma in genere c’è un limite massimo di divisioni consecutive. La maggior parte dei casinò consente solo fino a un secondo livello di splitting, il che significa che da una mano originaria è possibile arrivare a un massimo di quattro mani separate. Questo scenario si verifica se, dopo un primo split, il giocatore riceve nuovamente carte dello stesso valore e decide di suddividere ulteriormente.

Non tutti i casinò applicano le stesse regole, quindi è sempre consigliabile verificare le regole specifiche del blackjack del casinò in cui si gioca.

Il blackjack è un gioco divertente e strategico, famoso anche grazie a pellicole cinematografiche che ne hanno raccontato le dinamiche sotto diversi aspetti, pensiamo a film come 21, The Gambler o Rain Man. Non tutti, però, conoscono a fondo alcune dinamiche come quella della divisione delle carte, una delle strategie più avvincenti e potenzialmente redditizie, specialmente nel blackjack online, dove la velocità di gioco richiede decisioni rapide e ponderate. Saper riconoscere quando è il momento giusto per dividere le carte può fare la differenza tra una mano vincente e una persa e comprendere le regole dello split, soprattutto nel caso degli Assi, così come conoscere i limiti imposti dai casinò, è fondamentale per utilizzare al meglio questa tecnica.