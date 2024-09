Dirigenti a Ischia, tra assuefazione e rassegnazione arriva la proroga al 30 settembre

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, con il decreto sindacale firmato lo scorso 4 settembre ha prorogato gli incarichi di elevata qualificazione (gli ex D, per intenderci) dei dirigenti del comune di Ischia che erano scoperti da decreto fin dallo scorso 30 giugno. E ora, in pieno stile “lento”, Enzo Ferrandino li ha prorogati solo fino alla fine di settembre.

La questione dirigenti e politica è sempre complessa e lo stiamo vedendo in quel di Forio. A Ischia, invece, la questione è leggermente diversa ma allo stesso tempo non è rosa e fiori.

La decisione di rinnovare la pianta organica dirigenziale dell’ente di Via Iasolino solo di 26 giorni e di avere un nuovo step al prossimo 1 ottobre è figlio di una lunga pausa di riflessione che va avanti da tempo. Enzo Ferrandino, infatti, sta continuando a mettere alla prova “qualcuno” che non aveva dimostrato tanta fedeltà alla maggioranza. Il doppio caso di De Angelis e Minicucci è quello più in vista.

Il primo troppo fedele a Paolo Ferrandino (anche in virtù delle sue collaborazioni) sa bene che ha i giorni contati, il secondo, invece, sembra continuare a tirare una corda che Gianluca Trani non riesce a far alleggerire. Secondo molti rumors, infatti, sembra che per Minicucci (vecchia conoscenza di Enzo e vecchia matrice di litigi) continui a mettere paletti e ostacoli.

Ma di proroga in proroga non vorremmo che a vincere sia l’assuefazione a certi comportamenti e la rassegnazione davanti al vecchio adagio “questa via passa…”.

Nel frattempo, fino al 30 settembre il – Raffaele Montuori, sarò Responsabile del Servizio 1; Maria Rosaria De Vanna del Servizio 3; Irene Orsino del Servizio 4 e Coordinatore dell’Ambito N13; Francesco Fermo, responsabile del Servizio 20 (verifica ed esame pratiche sanatoria delle opere edilizie abusive); Francesco Iacono Responsabile del servizio 5 (Sportello Unico per l’edilizia ed Edilizia privata); Consiglia Baldino Responsabile del Servizio 6 Lavori pubblici, Luigi De Angelis Responsabile del Servizio 7 (che sarà ridimensionato quando si avrà la copertura e l’attivazione del servizio 8); Marco Minicucci Responsabile del Servizio 9; Paola Mazzella, Responsabile del Servizio 10; Antonio Bernasconi Responsabile del Servizio 11; Tiziana Iacono, Responsabile del Servizio 12; Angela Marino Responsabile del Servizio 18; Salvatore Marino Responsabile del Servizio 13 Entrate; Chiara Romano Responsabile del servizio 14.