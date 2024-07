Dionigi assume ancora, modificato il fabbisogno di personale

Dionigi Gaudioso assume ancora. La Giunta di Barano ha infatti provveduto alla prima modifica del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 ed eccedenza di personale approvato a marzo scorso. Vengono confermate le assunzioni già previste, ovvero: una unità appartenente all’area delle EQ e dei Funzionari (ex categoria giuridica D/3) per massimo 12 ore settimanali da assegnare all’ufficio economico finanziario per un importo di un minimo di euro 9.589,32 fino ad un massimo di euro 11.244,48; una unità a tempo pieno ed indeterminato di categoria B nel Settore Amministrativo per un importo di euro 20.620,73 da computarsi nelle assunzioni delle categorie protette Legge 68/99.

La delibera evidenzia però che «sono emerse nuove esigenze assunzionali connesse alla necessità di rafforzare alcuni uffici quali quello di vigilanza urbana, quello tecnico e quello economico finanziario /tributario e che pertanto si adotta il presente provvedimento al fine di integrare il piano assunzionale già approvato». Nel dettaglio la Giunta “segnala” che «attualmente presso l’ufficio economico finanziario (Settore III) è assegnato un unico dipendente appartenente all’area delle EQ e che detto ufficio sta lavorando in stretta collaborazione con il servizio tributi (Settore IV) al fine di implementare le entrate rinvenienti dalla lotta alla evasione come principale leva per il recupero del disavanzo di cui al piano di rientro». Si ritiene pertanto necessario «implementare l’organico prevedendo l’assunzione di una ulteriore unità a tempo indeterminato full time sempre appartenente all’area delle EQ da assegnare al Settore III ed una ulteriore unità a tempo indeterminato afferente all’area degli Istruttori da assegnare al Settore IV servizio tributi».

IL CARICO DI LAVORO DELL’UTC

Esigenze analoghe anche per il Settore V, «che deve occuparsi dei lavori pubblici, della edilizia privata ed urbanistica, del demanio, della protezione civile, della gestione delle partecipate e di numerosi altri servizi e che il carico di lavoro anche connesso agli interventi Pnrr e per i lavori di ricostruzione conseguenti all’evento alluvionale del 26 11 2022 rendono oltremodo gravoso il compito in quanto oltre ad un dipendente afferente l’area delle EQ al settore è assegnato un dipendente full time ed uno part time (50%) appartenenti all’area degli Istruttori».

Qui è stata approvata «una assunzione ex art 110 Tuel per mesi 10 oltre ad una assunzione a tempo indeterminato e full time di una ulteriore unità afferente l’area delle EQ da assegnare entrambi al Settore V». Infine il settore della vigilanza, dove pure si ritiene di incrementare l’organico, evidenziando che «occorre rafforzare il controllo del territorio che è molto esteso e che necessità di un numero di unità di agenti di PM superiore a quello attuale. Invero attualmente il servizio è reso da un dipendente afferente l’area delle EQ e da 7 dipendenti con la qualifica di Agenti di PM di cui 5 part time al 50%».

La dotazione attuale «è del tutto insufficiente sia a garantire l’ordinario svolgimento di tutti i servizi afferenti il settore durante il periodo invernale (si pensi che il Comune ha svariati plessi scolastici ed un territorio molto esteso che si dipana dai monti sino al mare) sia, a maggior ragione, a far fronte alle nuove esigenze di sicurezza, repressione dell’abusivismo commerciale e controllo del traffico durante il periodo estivo quando l’Isola diviene meta privilegiata di molti vacanzieri e Barano d’Ischia con i suoi 2 Km lineari di spiagge si trova a gestire la spiaggia più grande di tutta l’Isola d’Ischia».

E’ stato quindi deciso di incrementare le ore ai cinque vigili urbani in servizio part time portando il loro monte ore dalle attuali 18 ore settimanali a 30, «nonché assumere ulteriori due unità a tempo indeterminato attingendo alla graduatoria già vigente presso l’Ente per 18h/settimanali». A sostegno dell’iniziativa si indica che il limite di capacità assunzionale complessiva per il triennio 2023-2025 del Comune di Barano è pari a 313.885,60 euro, mentre il limite di spesa per il personale a tempo determinato è pari complessivamente a 197.376,07 euro. Le nuove assunzioni rispetteranno i parametri di spesa imposti. Attualmente i dipendenti in servizio sono 28 e qui la delibera elenca le numerose cessazioni dal lavoro susseguitesi dal 2014 a marzo 2024 e l’ulteriore collocamento in pensione previsto per agosto. Via libera dunque alle nuove assunzioni con l’incremento per il 2024 e con riserva di ulteriori modifiche al Piano del fabbisogno in caso dovessero presentarsene le esigenze.

Pnrr e ricostruzione

«… il carico di lavoro anche connesso agli interventi Pnrr e per i lavori di ricostruzione conseguenti all’evento alluvionale del 26 11 2022 rendono oltremodo gravoso il compito…»