DERMARE: oltre 200 visite gratuite nelle tappe di Pozzuoli e Procida.

Successo per l’iniziativa promossa dall’ area scientifica di Dermatologia Clinica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che ha offerto ai cittadini di Pozzuoli e Procida visite dermatologiche gratuite, in mattinata a Pozzuoli in largo San Paolo e nel pomeriggio a Procida a Marina Grande. “Oltre le 120 visite prenotate il team di dermatologi da me coordinato e composto da: Maddalena Napolitano, Claudia Costa, Marica Annunziata e Paola Nappa, vista la grande affluenza di cittadini in accordo con la responsabile amministrativa del progetto, Serena Poggi, ha deciso di effettuare altre 80 visite” spiega il prof. Massimiliano Scalvenzi, Direttore della UOC di Dermatologia Clinica della Federico II, “La dermatologia federiciana con questa iniziativa punta sulla medicina di prossimità per mettere a disposizione competenze accademiche d’eccellenza a favore di parte del territorio campano che non sempre può accedere con facilità ai servizi assistenziali”.

“La prevenzione è fondamentale, spiega la dott. Claudia Costa, responsabile dell’ambulatorio per il melanoma, “Durante le visite sono emersi casi di potenziali neoplasie e abbiamo inviato i pazienti a presentarsi presso gli ambulatori per approfondire con esami specifici”. “Nella tappa procidana” spiega la prof.ssa Maddalena Napolitano, responsabile scientifico del progetto, “Moltissimi cittadini ci hanno ringraziato per l’attenzione data all’Isola. Abbiamo aperto anche ai pazienti non prenotati perché era importante non deludere l’aspettativa di tantissime persone. L’università Federico II è molto impegnata nelle iniziative di prevenzione e realizzeremo altre iniziative nel corso dell’anno.” Le oltre 200 visite hanno riguardato anche pazienti pediatrici e molti adolescenti che dopo l’esposizione estiva al sole presentavano eritemi o irritazioni cutanee.