Demolizioni. Vito Iacono: “Abbattimenti e silenzi”

Vito Iacono | E’ vero e sono di accordo, non esiste l’abuso di necessità, ma esiste ed è riconosciuta la necessità di un’abitazione. Un diritto del quale non si può privare nessuno. Lo Stato, da chiunque esso sia rappresentato, deve giustamente applicare le sentenze, ma anche garantire i diritti. Le opere abusive non sanabili vanno abbattute, anche se rappresentano la prima ed unica casa, ma alle famiglie che restano senza un alloggio va garantita assistenza ed il diritto alla casa.

Non è un caso che il legislatore in tempo di pandemia abbia salvaguardato le prime case dalle procedure di esecuzione sospendendo gli effetti dei provvedimenti giudiziari che le colpivano. Non capisco perché non venga estesa analoga applicazione per le prime case colpite da altri provvedimenti.

E’ vergognoso, però il silenzio della politica, almeno quella rappresentata nelle istituzioni del Paese dove quell’abbattimento è in corso. Solo per capire cosa ne pensano anche dei toni e dei modi che si usano nel nostro Paese per eseguire una sentenza. Quella politica che sull’abusivismo, sulle menzogne, sulle promesse non mantenute ha alimento consensi ed affari approfittando della paura e della frustrazione di persone umili. Quella politica che nulla ha tentato di fare per acquisire quegli immobili e fittarli agli stessi destinatari dei provvedimenti prevedendo un regolare canone.Una storia antica, triste, brutta.

Ricordo di un sindaco che un pò di anni fa dichiarava che si sarebbe dimesso se avessero proceduto ad un solo abbattimento nel suo comune. Gli abbattimenti ci sono stati, ed era giusto che così fosse, ma quel sindaco non si è dimesso e, soprattutto, quella famiglia è rimasta sola!!!Questione di coscienza, ma non solo!!!