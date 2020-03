DECRETO CURA ITALIA: come ricevere il bonus di €600,00 dal primo aprile

Rende noto Rossella Lauro: “Da mercoledì 1 aprile sarà possibile presentare la domanda per il bonus da 600€ una tantum previsto dal decreto Cura Italia.

Il bonus potrà essere richiesto da:

– lavoratori autonomi

– co.co.co.

– lavoratori iscritti alla gestione separata con partita IVA

– lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

– agli iscritti alla gestione AGO dell’INPS, come artigiani e commercianti

– ai lavoratori del settore agricolo a tempo determinato

– ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

📌 Modalità di presentazione della domanda:

– Ordinaria, qualora il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi

– Semplificata, qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (prime 8 cifre del PIN)

📌 Il PIN potrà essere richiesto tramite:

– Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per compilare e procedere all’invio della domanda online.”