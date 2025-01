Dal Mattei di Casamicciola, l’augurio per l’anno perfetto!

A cura degli Studenti del Mattei di Casamicciola | Il 2025 non è un anno qualsiasi. È un anno perfetto… almeno dal punto di vista matematico! Perché? È un quadrato perfetto, precisamente il risultato di 45² (45 × 45 = 2025). Non è un evento che accade ogni giorno. Per molti di noi sarà l’unico anno quadrato perfetto che vivremo! L’ultimo? Era il 1936 (44²). Il prossimo? Sarà il 2116 (46²).

Chi è nato nel 1980 avrà anche una coincidenza unica da celebrare: compirà 45 anni proprio nell’anno 45²! Oppure potrà dire, con un sorriso, di aver vissuto √2025 anni.

Curiosità che rendono 2025 ancora più intrigante:

1. Eleganza nella fattorizzazione: 2025 si scompone in 3⁴ × 5², una combinazione di potenze armoniose.

2. Una lista di divisori impressionante: 2025 è divisibile per ben 15 numeri (da 1 a 2025), e la somma di tutti i divisori è 3751… che, sorpresa, è anche la rappresentazione di 2025 in ottale!

3. Kaprekar, il genio indiano: 45 è un numero di Kaprekar. Quando si eleva al quadrato, il risultato può essere diviso in due parti che, sommate, restituiscono il numero di partenza:

• 45² = 2025 → 20 + 25 = 45

Il prossimo? Dovremo aspettare il 3025 (55²)!

Che questo 2025, così matematicamente armonioso, porti equilibrio, ordine e bellezza nelle nostre vite. Perché, in fondo, la matematica è un riflesso dell’universo: misteriosa, perfetta, e sorprendentemente poetica. Buon 45² a tutti!

Auguri da tutta la “comunità educante” del Mattei di Casamicciola