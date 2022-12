Da Monte Vezzi a Santa Maria: il pericolo frana e i 1000 sfollati a tempo su tutta l’isola

La “ronda” del rischio frana di Vigili del Fuoco e geologi inviati ad Ischia ha completato il giro “speditivo”, in giornata, dovrebbe essere resa nota la grande zona rossa dell’allerta meteo. Oltre i 308 sfollati dal fango, infatti, nelle prossime ore si aggiungeranno anche quelli legati al rischio di sempre.

Una rivoluzione legata ai “noti” rischi frana e anche alle preoccupazioni per la prossima allerta meteo dei prossimi giorni. Un andamento “speditivo” (ma non troppo) per ridurre, quanto più possibile, il tempo tra l’allerta meteo e l’entrata in vigore della maxi ordinanza di sgombero redatta dai vertici del CCS insediatosi al Capricho di Calise.

Dovrebbero essere, più o meno, 1000 i nuovi sfollati al tempo che, tra hotel e i due palazzetti di Ischia e Forio, saranno presi in carico dalla protezione civile. Una presa in carico temporanea e legata alle contingenze del momento e del meteo.