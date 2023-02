Da Bresso la lezione sugli autovelox: il sindaco: “Cambieremo la strada per riaccenderlo”

Gaetano Di Meglio | Il consigliere comunale Adriano Mattera e l’avvocato Gino Di Meglio potrebbero cogliere la palla al volo e offrirsi al sindaco di Bresso e dirgli di non fare progetti. I due legali, insieme a tanti altri tuttologi locali, hanno sfruttato l’occasione per mettersi in po’ e in mostra e hanno sottovalutato, per chissà quale diritto di superiorità, i rilievi mossi da questa testata giornalistica e dall’avvocato Raffaele Bernardo.

La conferma che la sentenza della Cassazione ha effetto anche dopo il cambio del Codice della Strada e che la modifica del CdS non ha alcun riferimento arriva dal sindaco di Bresso, Simone Cairo. Il sindaco, evidentemente, si dovuto difendere in Cassazione e, è chiaro, avrà studiato al meglio la questione.

Una lezione politica che il giovane consigliere comunale di Ischia può mettere tra quelle importanti della vita.

Il sindaco non ha dubbi: “Le sentenze si rispettano, ma ora ci resta un problema di sicurezza stradale da dover affrontare”. Ops, il sindaco non conosce il codice della Strada? Non sa che è cambiato come dicono Mattera e Di Meglio?

Tutt’altro. “Come ente – afferma ancora il sindaco Cairo – abbiamo avuto diversi ricorsi vinti su quell’autovelox e sulla stessa vicenda ci sono stati altri giudizi a noi favorevoli – ricorda Cairo -. In ogni caso, le sentenze si rispettano e si applicano. D’ora in poi, qualsiasi sanzione elevata usando quell’autovelox, sarebbe illegittima. Però un problema resta ed è di sicurezza stradale”.

E poi aggiunge: “Su quella strada ci sono stati sinistri mortali e, anche grazie a questo rilevatore, gli episodi di pericolo erano calati sensibilmente. Gli amministratori dell’epoca cercarono un modo per tutelare la sicurezza e ora torniamo al punto di partenza”.

Alle domande della collega Lana, aggiunge: “”L’orientamento che arriva oggi ci porta a ragionare sul modificare l’assetto della strada. Capiremo se inserire uno spartitraffico, così da contrastare anche i rischi di inversione irregolare e riattivare l’autovelox” e ancora “Non mi preoccupa l’incasso minore delle multe, ma la tutela della vita sulla strada. I giudici hanno applicato alla lettera una norma, che forse andrebbe adeguata ai tempi”.

Il sindaco di Bresso ha messo la parola fine alla diatriba locale. La questione codice della strada non ha nessuno senso in questa vicenda che è totalmente collegata alla natura stessa della strada e non alla sua classificazione.

Sempre dal giorno c’è un sommario perfetto che sintetizza la sentenza: “Via Venti Settembre, accolto il ricorso di un automobilista multato: rilevatore illegittimo. Non basta la doppia linea continua, servono carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico”.