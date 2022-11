Da Banca del Fucino nuovo offerta “Dream” per generazioni nextgen

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino punta sulla nuova clientela retail con il lancio di Dream, una digital pack solution caratterizzata da una formula innovativa, sostenibile e inclusiva rivolta in particolare alle generazioni nextgen. La nuova offerta online prevede l’opzione Time Deposit a 12 mesi, che permette di ottenere una remunerazione lorda del 2,75%. Lo stesso tasso è applicato nelle filiali della Banca del Fucino sulla nuova liquidità vincolata. Dream è una delle tappe del percorso strategico di trasformazione digitale, avviato nel 2021 da Banca del Fucino, che in meno di due anni ha generato una crescita considerevole dei servizi on line per volumi (+181% pari a 8 miliardi di transato) e operazioni (+81% pari a 2 milioni di disposizioni). La nuova soluzione consente di rendere più trasparenti, sicuri ed accessibili i prodotti e servizi bancari a distanza, con il supporto di un’assistenza e consulenza continua da remoto. L’offerta a pacchetto on line, totalmente gratuita, attiva in un’unica sessione web e in pochi click rapporti di conto corrente, servizi telematici, servizi di pagamento e risparmio. Dream inoltre abilita una serie di partnership aderenti al concept full digital & green community, consentendo al cliente di accedere a un circuito di vantaggi e scontistica sulla mobilità elettrica urbana. A breve Dream metterà a disposizione della clientela anche una app di Personal Financial Management, cioè un aggregatore di conti correnti multibanca che consentirà di gestire su un unico dispositivo funzioni di categorizzazione delle spese, saldo aggregato e budget personale.

