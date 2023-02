Credere in Ischia | #4WD

Il Manzi chiude, il Punta Molino cambia timone. La famiglia Ossani ha dato in gestione il gioiello di famiglia a cinque stelle e sono già in corso intense opere di ristrutturazione e di avvicendamento del personale. Il gruppo che lo gestirà non è ischitano, è estremamente solido sotto il profilo finanziario e di certo ha le idee ben chiare su come rilanciare un autentico simbolo dell’ospitalità ischitana.

Sono tante le strutture in vendita qui sulla nostra Isola e non solo per mere difficoltà finanziarie. Sembra proprio che tantissimi albergatori locali stiano scoprendo che i problemi da affrontare in un’epoca del genere, tra imposte, tributi e rincari dell’energia, sono tali da non farli sentire all’altezza del compito o, per comodità, lasciar loro preferire la scelta di passare la mano e, dove possibile, godersi la vita al meglio.

Ho già avuto modo di scrivere nei giorni scorsi che siamo in tanti a non aver ancora capito quale sarà l’evolversi della stagione turistica 2023 dopo i grandi problemi provocati dalla frana del 26 novembre; con la stessa curiosità con cui sarà bello misurare l’impatto della campagna #thisisischia in pieno corso da parte dell’Enit. Ma sappiamo anche di aver già preso atto da qualche anno del grandissimo interesse verso Ischia di tantissimi investitori ed operatori che vi hanno scorto una grande opportunità di business turistico, grazie ad un’offerta la cui poliedricità è decisamente fuori dal comune.

Cos’è che manca, allora, all’industria ischitana dell’ospitalità, per continuare a credere nel core business della propria terra? Si tratta semplicemente del pavido atteggiamento di chi, pur avendo diversi colpi in canna, preferisce non sparare perché ha paura del contaccolpo, o è la giovane età della nostra classe imprenditoriale a generare la naturale incapacità di confrontarsi con un mercato in continua evoluzione e con la necessità di assumere decisioni immediate e allineate alla domanda dei tempi che corrono?

Da Pasqua in poi, quando Ischia e gli ischitani si risveglieranno, capiremo tante cose.