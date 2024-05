Sisma e frana, online gli avvisi pubblici e i moduli per le dichiarazioni di sussistenza requisiti CAS. I MODULI

Pubblicati gli avvisi e i nuovi moduli per le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per beneficiare del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) sia per i cittadini colpiti dal sisma 2017 sia dalla frana 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024.

In particolare, i percettori del CAS sisma dovranno trasmettere ai Soggetti Attuatori l’auto-dichiarazione ai fini del procedimento istruttorio di verifica dei presupposti per la concessione del CAS entro e non oltre il 30 giugno 2024, come fissato dall’ordinanza n.26 del 17 febbraio 2024 mentre i cittadini danneggiati dall’alluvione del 26 novembre 2022 dovranno provvedere con la stessa comunicazione ad inviare l’apposito modulo entro il 31 maggio 2024, come stabilito dall’ordinanza n.17 del 17 febbraio 2024. Il mancato invio, nei termini previsti, comporterà la sospensione del CAS fino alla presentazione della suddetta domanda dichiarazione. In fase di compilazione del modulo dovrà essere indicato di aver presentato la domanda di contributo per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione dell’edificio danneggiato dagli eventi calamitosi a Ischia ovvero di essere ancora nei termini per la presentazione delle domande di contributo, indicando la tipologia dell’edificio danneggiato a cui corrisponde un preciso termine, decorso il quale- come disposto dall’art. 8 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 – sarà sospeso il CAS fino alla data di presentazione della domanda stessa.

Ad esempio, per gli edifici di colore verde che rientrano negli ambiti territoriali nei quali non sussiste alcun impedimento per procedere alla riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati (come segnalato nella cartografia allegata all’ordinanza) le scadenze per l’invio della domanda di contributo si differenziano tra:

Per gli edifici singoli il termine ultimo è il 31 luglio 2024; mentre per gli edifici Condominiali si distingue tra:

– Per le unità immobiliari dei percettori di CAS, con una superficie complessiva superiore al 50% del condominio: il cui termine è il 31 luglio 2024

– Per le unità immobiliari dei percettori di CAS, con superficie complessiva inferiore al 50% del condominio: la scadenza è il 31 ottobre 2024

Per gli edifici ricompresi negli Ambiti D (edifici arancioni): I termini per la presentazione delle domande sono fissati a 90 giorni dall’approvazione del progetto di mitigazione del rischio corrispondente, o da un termine diverso stabilito da specifico provvedimento commissariale.

In tutti gli altri casi che non rientrano in quelli indicati il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 31 dicembre 2024