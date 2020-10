Covid. Un positivo al Circomare Ischia

Un marittimo della CP 807 positivo al Covid-19 ma non c’è per ora nessuna allarme in Capitaneria di porto

Il Covid-19 colpisce la Capitaneria di Ischia. Uno dei militari della Guardia Costiera operativi sulla CP 807 è risultato positivo al virus. Si può dire che il caso sia venuto alla luce, quasi passando inosservato è stato risolto in maniera altrettanto silente.

Al centro della storia un marinaio della CP807. L’uomo aveva avvertito i sintomi del Covid-19 ed ha avvertito il medico, il quale, accertati i sintomi della positività del suo assistito, aveva avvertito subito la Guardia costiera che, a sua volta, ha allertato sia la Asl che le unità sanitarie interne al Corpo, l’Ufficio sanitario marittimo per la verifica e l’eventuale conferma del contagio.

A questo punto, dopo che l’uomo era stato sottoposto a tampone per la conferma, stessa sorte è toccata all’equipaggio. La stazione marittima, cosi come gli uffici e gli alloggi della Guardia Costiera resteranno aperti, mentre per i contatti primari e diretti del militare sono state attivate tutte le procedure sanitarie con tracciamenti, isolamenti e sanificazioni, come previsto dai protocolli. Anche la sede del Circomare Ischia resterà aperta.

Per i locali richiesta solo una semplice igienizzazione. Un moderato allarme al porto di Ischia e negli ambienti , mentre l’intero equipaggio dell’unità navale è in isolamento. Si tratta di circa 7 persone.

Forse per il comandante TV Antonio Cipresso la situazione è assolutamente sotto controllo, come nel resto dell’Isola, ma in tanti, soprattutto operativi negli ambienti portuali, hanno storto il naso per la mancata chiusura e l’assunzione di metodiche più rigide per salvaguardare la salute del personale in servizio anche per la particolare dislocazione della sede dove si trovano molti uffici, dall’Evi, al comando vigili passando per la stessa stazione marittima. Va sottolineato che questo è il primo caso di contagio che viene denunciato nell’ambito della marineria locale.