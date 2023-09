COS-ISCHIA, sala stampa. Corino: “Potevamo vincerla. Abbiamo reagito da squadra”

Mister Corino commenta il risultato importante conquistato in terra sarda dove l’Ischia che ha sofferto tantissimo nel primo tempo, ma nel secondo tempo ha fatto la partita e ha tentato anche di vincerla

“Quella con il Costa Sarda è una partita che come inizio, secondo me, non è stato nemmeno sbagliato da parte nostra. L’approccio non è stato male ma è chiaro poi ci ritroviamo sotto di due gol per due ingenuità e, chiaramente, magari dopo il primo gol dobbiamo stare un pochino più attenti e un pochino più concentrati perché potevamo anche riaprirla subito con una giocata. Siamo andati sotto 2 a 0 e poi dopo siamo ripartiti nel secondo tempo con l’idea che potevamo fargli una qualcosina in più e lo abbiamo fatto da squadra, restando uniti e compatti. Non era semplice perché venire qua a giocare non è mai semplice. Abbiamo avuto anche l’occasione per portare via tutta la posta in palio, ma non ci siamo riusciti. Adesso è il momento di recuperare le energie da martedì inizieremo a pensare alla prossima partita”

Una trasferta non semplicissima, in viaggio da venerdì per rientrare lunedì pomeriggio

“Sapevamo che questa trasferta poteva portarci via delle energie quindi, proprio per questo, il punto guadagnato nel secondo tempo, tra virgolette, acquisisce ancora più valore perché i ragazzi si sono uniti ancora di più e hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo portato a casa via un punto e ripeto, con un pizzico di attenzione in più, potevamo anche portare via tutta l’intera posta in palio”

Mister, dopo tre giornate cosa le sembra questo girone G

“Lo abbiamo già detto, il nostro è un girone molto equilibrato e anche guardando i risultati non ci sono partite scontate perché ogni campo è storia a sé. E’ stato bello venire a giocare anche in Sardegna per l’Ischia, però si dovrà andare su tanti campi, dalla Campania al Lazione dove giocano tutte squadre importanti in un girone, ripeto, equilibrato è molto bello da affrontare”