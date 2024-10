Corino out, Buonocore “in” con la Nocerina. Maiorano paga il rosso: due turni di stop

Difficoltà, pressioni ed emergenza. L’Ischia Calcio ha dato il via alla settimana di lavoro e mette nel mirino la prossima partita. Dopo aver assorbito una nuova delusione stagionale, con la sconfitta interna dello Stadio Calise che ha aumentato i malumori attorno all’ambiente, la squadra di Enrico Buonocore sta preparando la nuova trasferta.

Nel confronto valido per la settima giornata del girone, i gialloblu affronteranno l’Ugento, compagine con lo stesso numero di punti in classifica, in un match dal sapore di scontro diretto. Il ko rimediato contro il Matera ha lasciato scorie nel gruppo che dovrà fare a meno di due elementi in vista della prossima uscita.

Non ci sarà Simone Corino in panchina, vice-allenatore che ha preso le redini della brigata durante la lunga squalifica di Buonocore, atteso alla guida della prima squadra nel derby contro la Nocerina. Il suo sostituto – espulso nel secondo tempo della sfida di Forio – è stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno “per proteste nei confronti dell’arbitro”.

Sono due invece le giornate di stop per Giuseppe Maiorano, allontanato dal terreno di gioco in pieno recupero con un rosso diretto. Il centrocampista è stato punito “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. L’assenza del mediano va ad aggiungersi all’emergenza che ha colpito lo spogliatoio nella scorsa gara. Una leggerezza che toglierà allo staff una soluzione in più in mezzo al campo.