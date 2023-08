Controlli della Polizia di Stato nei comuni di Ischia, Forio d’Ischia, Casamicciola Terme e Lacco Ameno

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei vari comuni dell’isola.

Nel corso delle attività sono state identificate 1117 persone, di cui 208 con precedenti di polizia, controllati 431 veicoli, di cui 7 sequestrati amministrativamente, e contestate 26 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione, mancata copertura assicurativa, mancato uso del casco protettivo, guida senza patente, per uso del telefono cellulare durante la guida, per guida senza targa di immatricolazione e per inosservanza del divieto di sbarco. Inoltre, 4 persone sono risultate positive al test dell’etilometro e pertanto sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.