Consiglio comunale post natalizio a Casamicciola

Il Consiglio comunale di Casamicciola è convocato per venerdì 27 dicembre alle ore 16:00 in prima convocazione e per sabato 28 alla stessa ora in seconda. Nove i punti all’ordine del giorno: 1. Approvazione verbali seduta precedente; 2. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. Ricognizione partecipazioni e individuazione operazioni di razionalizzazione; 3. Esame ed approvazione riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 – Regolarizzazione assegnazioni; 4. Esame ed approvazione riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000; 5. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30.11.2024, avente ad oggetto “III Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”; 6. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 20.12.2024, avente ad oggetto “IV Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”;

7. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 20.12.2024 ad oggetto: “Controversia Avv. G. R. c/ Comune di Casamicciola Terme – Tribunale di Napoli – Giudice GOT Alfonso Tinto – R.G. n. 13908/2023 – Approvazione schema atto di transazione e autorizzazione alla sottoscrizione” per prelevamento fondo rischi contenzioso; 8. Convenzione gestione associata servizi sociali e socio-sanitari. Individuazione convenzione forma associata triennio 2025/2027 e individuazione Comune Ischia capofila. Presa d’atto punto 1 verbale coordinamento istituzionale dei sindaci dell’ambito n.13 seduta del 29.11.2024; 9. Varie ed eventuali.