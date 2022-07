Concentrazione e allenamento mentale: il gioco diverte ma fa anche bene

Giocare è una delle attività più importanti per l’essere umano, che in questo tipo di passatempi può trovare diversi benefici. Oltre a divertirci e, di conseguenza, ridurre i livelli di stress, il gioco può anche essere un ottimo modo per allenare la mente e la concentrazione. Vediamo perché in questo articolo.

L’importanza di riposare e stimolare la mente

I tempi che stiamo vivendo sono senza dubbio frenetici e ricchi di impegni, tanto nella sfera personale quanto in quella professionale, e talvolta questo sovraccarico può causare uno stress eccessivo che finisce per ripercuotersi sulle prestazioni del nostro cervello.

Quante volte ci capita, nei periodi di maggiore caos, di dimenticare qualcosa o di non essere reattivi e pronti ad affrontare le situazioni? Sono proprio questi alcuni degli esempi più lampanti e riscontrabili nella vita di tutti i giorni che ci fanno capire quanto sia importante prenderci cura della nostra mente.

Un adeguato riposo e uno stile di vita corretto e sano sono alla base del recupero fisico e mentale, ma anche svolgere attività in grado di stimolare il cervello e allenarlo a essere più concentrato possono svolgere un ruolo fondamentale. L’allenamento mentale può essere svolto in tanti modi differenti, per esempio attraverso lo sport, che migliorando la circolazione del sangue può favorire una migliore ossigenazione del cervello, così come attraverso una dieta corretta ed equilibrata, in grado di apportare sostanza importanti come le vitamine, gli antiossidanti e gli omega-3, fondamentali per il ringiovanimento cellulare. A tutto ciò, però, è importante aggiungere anche attività in grado di stimolare in maniera diretta le funzioni cerebrali, come la lettura, la risoluzione di rompicapo e la pratica di giochi e passatempi.

L’importanza del gioco per il benessere mentale

Alcune tipologie di giochi permettono di stimolare in maniera particolarmente efficace la memoria e la concentrazione, aiutando il cervello a rimanere sempre in forma anche quando si va avanti con l’età. Se fino a qualche anno fa le possibilità di giocare si riducevano, tuttavia, a poche occasioni, oggi grazie alle nuove tecnologie chiunque può accedere a passatempi digitali e partecipare sia a gare singole, contro il software, che in multiplayer con altri soggetti connessi alla piattaforma. Grandi classici come lo Scarabeo, il Monopoli, gli scacchi, ma anche i più famosi e amati giochi di carte come il poker, sono infatti disponibili su apposite app per device mobili, che consentono di tenersi sempre in allenamento senza rinunciare al divertimento. Proprio per il poker vi sono alcune app dedicate che sono nate dalle menti di grandi giocatori entrati già nella storia.

Tra le categorie di gioco più strettamente legate all’allenamento mentale, è possibile citare sicuramente i giochi di enigmistica e di logica, che vanno ad agire direttamente sulla concentrazione e sulla capacità di eseguire ragionamenti di crescente complessità per risolvere cruciverba, sudoku, indovinelli e altre tipologie di rompicapo. Trovare giochi di questo tipo è semplicissimo: oltre alle classiche riviste di settore, disponibili in tutte le edicole, è oggi infatti possibile accedere a siti web dedicati e ad app per smartphone e tablet, che permettono di portare sempre in tasca i propri passatempi preferiti e di risolverli in qualsiasi momento della giornata. Ciò ci permette di allenare la mente anche in una semplice pausa dal lavoro, nell’attesa dell’autobus o in fila dal medico, rendendo anche i cosiddetti “momenti morti” utili per migliorare il nostro rendimento quotidiano.

I giochi di carte per l’allenamento matematico

Se l’enigmistica e la logica rappresentano per eccellenza i giochi per l’allenamento mentale, non sono da sottovalutare molte altre categorie. Le carte, per esempio, sono da sempre uno strumento eccellente per stimolare il ragionamento: giochi come il blackjack, l’omaha o il Poker Texas Hold’em, per esempio, hanno alla base precise strategie strettamente legate alla matematica e alla logica e, se praticati con cognizione, possono essere un ottimo modo per stimolare la mente a eseguire ragionamenti complessi di questo genere.

Accanto a questi che sono giochi da praticare contro degli avversari, bisogna citare però anche il solitario, un grande classico per tutti gli amanti delle carte, altro strumento utile per impostare degli schemi mentali ben precisi e seguirli fino al raggiungimento dell’obiettivo. Essendo un gioco molto semplice quanto efficace, proprio il solitario è stato uno dei primi a diffondersi sui PC e, successivamente, online, fino a diventare un vero e proprio simbolo del divertimento sui dispositivi tecnologici.

Giochi di logica, tante opzioni anche in libreria

Per gli amanti dei giochi di logica tout court, sono tante le proposte disponibili anche in libreria, volumi interamente dedicati a questa categoria di passatempi con livelli di difficoltà crescenti. Sfogliando i cataloghi delle principali librerie, possiamo osservare come vi siano opzioni adatte a diverse fasce di età e comprensive di tantissime tipologie di giochi: dai quiz logico-numerici agli enigmi, dai test di strategia agli indovinelli, con tanto di rompicapo ereditati addirittura dal mondo filosofico dell’antichità.

Con i giochi di logica è possibile fornire alla nostra mente gli stimoli adatti per la ricerca di soluzioni anche a problematiche di tutti i giorni. Il cervello abituato a ragionare secondo schemi logico-matematici si rivela infatti particolarmente predisposto all’individuazione rapida degli strumenti giusti per il superamento delle varie difficoltà quotidiane, dal lavoro alla gestione della vita familiare, il tutto senza ovviamente rinunciare alla creatività che può invece rappresentare un ulteriore mezzo per essere sempre pronti ad affrontare la vita nella maniera giusta.

Molti pensano di non essere predisposti a questa tipologia di ragionamenti, ma in realtà partendo dai livelli più elementari e crescendo passo passo, è possibile allenare il cervello a risolvere problemi sempre più complicati, combinando divertimento e praticità: un modo piacevole e avvincente per ottenere sempre il massimo nella nostra vita quotidiana.